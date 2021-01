Patty Brard bezoekt Tiffany in 'Vier Handen op Eén Buik'

Patty Brard bezoekt Tiffany in 'Vier Handen op En Buik'

Foto: © BNNVARA 2020

In deze aflevering gaat Patty Brard langs bij Tiffany om te kijken het nu met haar gaat. De moeder van twee jongens heeft een moeilijke jeugd gehad.

Haar moeder verliet het gezin op jonge leeftijd. Dit liet behoorlijke littekens bij haar achter. Maar ook de afgelopen tijd heeft Tiffany een pittige periode achter de rug. Haar vader, met wie ze een hechte band had, overleed plotseling.

Xandra Brood gaat na vier jaar weer op bezoek bij de vrolijke Rosa. Ze woonde in een klein appartement, had veel schulden en stond er tijdens haar zwangerschap alleen voor. Toch bleef ze altijd positief. Zal zij haar torenhoge schulden inmiddels afbetaald hebben? Xandra gaat op bezoek in haar nieuwe huis en is benieuwd hoe het met de inmiddels vierjarige Isayah gaat.

Victoria Koblenko gaat terug naar de Twentse Jennifer. Haar kindje werd destijds tijdelijk uit huis geplaatst en haar relatie ging uit. Dat is hard bij haar binnengekomen en nog altijd is ze hard bezig om haar zoontje Jesse terug te krijgen. Hoe gaat het nu met haar en hoe gaat het in de liefde?

Tot slot gaat Nienke Plas op pad met Shannon. Ze is hard aan het werk om haar eigen bedrijfje op te zetten en Nienke helpt haar daarbij een handje. Van de onzekere Shannon is dan ook weinig meer over. Samen met haar vriend Stef en haar zoontje Mason is ze een echt gezinnetje in hun nieuwe huis. Hoe zou het gaan met hun ongezonde eetstijl en hun dure uitgaven?

'Vier Handen Op Één Buik', dinsdag 19 januari om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.