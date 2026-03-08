Paramount Network presenteert 'Transformers Week' en tv-première van 'Transformers One'

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
zondag 8 maart 2026
Foto: © Paramount Global 2022

Paramount Network schakelt een versnelling hoger met een spectaculaire Transformers Week. Vijf avonden lang staan actie, iconische robots en verbluffende visuele effecten centraal.

Van maandag 9 maart tot en met vrijdag 13 maart is het iedere avond om 20.00 uur tijd voor een film uit de wereldberoemde 'Transformers'-franchise. De week wordt afgesloten met de Nederlandse tv-première van 'Transformers One' op vrijdag.


De Transformers
'Transformers' behoort tot de meest succesvolle actiefranchises aller tijden en is gebaseerd op de iconische speelgoedlijn van Hasbro. Sinds de eerste film in 2007 verovert de reeks wereldwijd bioscoopzalen met een spectaculaire mix van futuristische robots, menselijke helden, emotie, humor en grootschalige actiescènes. 

Vanaf het begin spelen baanbrekende visuele effecten een hoofdrol. De films werden meermaals bekroond en genomineerd voor hun technische innovatie op het gebied van beeld en geluid. Het publiek blijft massaal terugkomen voor de combinatie van nostalgie, meeslepende personages en actie op epische schaal. De rivaliteit tussen Optimus Prime en Megatron geldt daarbij als een van de meest iconische conflicten in de populaire cultuur.

De franchise ontving meerdere prestigieuze nominaties, waaronder drie Academy Award-nominaties voor 'Transformers' en drie voor 'Transformers: Dark of the Moon' voor baanbrekende visuele en geluidseffecten. Daarnaast kreeg 'Transformers: Rise of the Beasts' een nominatie bij de People’s Choice Awards, wat opnieuw de blijvende populariteit van de franchise onderstreept.

'Transformers One'
De tv-première van 'Transformers One' brengt voor het eerst het meeslepende oorsprongsverhaal van Optimus Prime en Megatron naar het grote publiek. Deze volledig geanimeerde film, die in 2024 in première ging, vertelt hoe de twee iconische leiders ooit bondgenoten en vrienden waren in hun thuiswereld Cybertron, voordat ze uiteendreven en aartsrivalen werden. Met stemmen van onder meer Chris Hemsworth en Brian Tyree Henry en geprezen om zijn verhaal, animatiestijl en emotionele diepgang, biedt 'Transformers One' een frisse, cinematografische blik op het ontstaan van de Transformers-mythologie.

Maandag 9 maart
'Transformers: Revenge of the Fallen' om 20.00 uur 

Dinsdag 10 maart
'Transformers: Dark of the Moon' om 20.00 uur 

Woensdag 11 maart
'Transformers: Age of Extinction' om 20.00 uur 

Donderdag 12 maart - Dubbele dosis
'Transformers: The Last Knight' om 20.00 uur
'Transformers: Rise of the Beasts' om 23.05 uur

Vrijdag 13 maart - Dubbele dosis en TV-premiere 
'Transformers One' om 20.00 uur 
'Transformers: Dark of the Moon' om 22.10 uur


Persbericht Paramount
https://www.paramountnetwork.nl/
