Paramount Network november: Keiharde stunts, Tom Cruise-klassiekers en juridische drama

zondag 26 oktober 2025
Foto: © Paramount Global 2022

November op Paramount Network staat in het teken van actie, adrenaline en iconische tv-persoonlijkheden. Bereid je voor op een week vol keiharde stunts met de Jackass Movie Week, gevolgd door twee weken lang Tom Cruise in zijn meest legendarische rollen.

En alsof dat nog niet genoeg is, verwelkomt de zender ook een nieuwe toevoeging aan het dagprogramma: Amerikaans fenomeen Judge Judy.


'Judge Judy'
Vanaf maandag 3 november, maandag t/m vrijdag om 11.30 uur

De meest iconische rechter uit de Amerikaanse televisiegeschiedenis is terug op Paramount Network. Judith Sheindlin, beter bekend als Judge Judy, werd in de jaren 90 een fenomeen dankzij haar unieke stijl, scherpe uitspraken en directe aanpak. In deze herhalingen van klassieke afleveringen oordeelt ze over verschillende dingen: van onbetaalde leningen, schade aan eigendommen, huurconflicten tot aan familieruzies. Deze populaire rechtbankshow is nu onderdeel van het ochtendprogramma op Paramount Network en biedt een energieke mix van juridische onderwerpen en entertainment.

'Jackass Movie Week'
Vanaf maandag 10 t/m zondag 16 november om 22.05 uur

Hou jij van extreme stunts en keiharde grappen? Dan zit je  met de Jackass Movie Week precies goed. Elke avond wordt er een andere film uit de bekende filmreeks uitgezonden, waaronder Jackass: The Movie, Jackass Number Two, Jackass 3, Jackass Forever en spin-offs zoals Bad Grandpa en Action Point.

Het wordt een week lang vol krankzinnige stunts, bizarre experimenten en ongefilterde humor zoals alleen het Jackass-team dat kan.

Twee weken de beste Blockbusters van Tom Cruise
Maandag 24 november t/m zondag 7 december om 20.00 uur

Tom Cruise is één van de meest geliefde Hollywood-acteurs: zijn fans krijgen geen genoeg van hem en dat is met een reden! Daarom biedt Paramount Network deze keer niet één, maar twee weken lang Tom Cruise-plezier met zijn grootste blockbusters.

Elke avond vanaf 20.00 uur zie je hem in zijn meest memorabele rollen, waaronder in 'Top Gun: Maverick', 'Minority Report' en 'Vanilla Sky'. Natuurlijk kan de volledige reeks van 'Mission: Impossible' niet ontbreken. Van 'Mission: Impossible' tot 'Mission: Impossible – Dead Reckoning', ze komen allemaal voorbij. Van actie tot avontuur, van spionage tot sciencefiction – elke avond een andere hitfilm met Tom Cruise in de hoofdrol.


Persbericht Paramount
