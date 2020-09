'Paradijs Canada': een nieuw vaderland

Adembenemend natuurschoon, tolerant, veilig en welvarend. Dat is het beeld dat we in Nederland hebben van Canada. Maar is het echt zo paradijselijk, of weet het land van Trudeau vooral een beschaafd masker op te zetten?

Schrijver Emy Koopman reist van Vancouver naar Montreal en kijkt welke problemen er broeien onder de oppervlakte.

Multiculturalisme is al sinds de jaren zeventig het officiële Canadese staatsbeleid, maar in Quebec laaien xenofobie en moslimhaat op. Emy Koopman verkent de vreemdelingenangst en spreekt met 'de Schindler van Guelph'.

Zonder migranten zou het enorme land Canada niet kunnen draaien. Dankzij een selectiesysteem zijn de nieuwkomers veelal hoger opgeleid dan de gemiddelde Canadees. Het klinkt idyllisch. Maar sinds Trumps verkiezing staken duizenden Amerikanen de grens over, waardoor in het Franstalige Quebec, van oudsher bezorgd over het behouden van de eigen culturele identiteit, de xenofobie en moslimhaat oplaaiden.

Begin 2017 kwam het tot een schietpartij in een moskee. Emy Koopman volgt slachtoffers van die aanslag op weg naar de rechtszaak tegen de dader, ze verkent de vreemdelingenangst en spreekt met 'de Schindler van Guelph', die tientallen vluchtelingenfamilies sponsort.

Presentatie: Emy Koopman

Regie en camera: Hans Poo

'Paradijs Canada', zondag 27 september om 20.25 uur bij de VPRO op NPO 2.