Deze gasten ontvangt Sven de Leijer tijdens de eerste week van ‘Vrede Op Aarde’
Camille, Maksim Stojanac en Thibault Christiaensen nieuwe coaches bij ‘The Voice Kids’
'True Crime Belgium' reconstrueert de Villamoord

Overval 96-jarige en jaaroverzicht in 'Opsporing Verzocht'

dinsdag 23 december 2025
Foto: AVROTROS - © Joy Hansson 2025

De politie in Almere onderzoekt een gewelddadige overval op de 96-jarige bewoner van een woonhuis aan de Lotusbloemweg. De man, die met wat aanpassingen in huis en hulp van een gepensioneerde zoon nog zelfstandig woonde, werd door twee daders meteen mishandeld.

De mannen stonden woensdagavond 12 november voor de deur van de man. Die dacht dat het zijn overburen waren. De daders hebben de man ernstig verwond, met vuistslagen werd onder andere zijn gebit kapotgeslagen. In Opsporing Verzocht vertelt het slachtoffer vanavond: 'Ik heb veel in mijn leven meegemaakt, maar laffer dan dit kan het toch eigenlijk niet?'. In de uitzending worden alle aanknopingspunten naar de daders gedeeld.


Naast nog enkele nieuwe oproepen, ook een terugblik op wat kijkerstips het afgelopen jaar voor elkaar hebben gekregen. Dankzij hulp van het publiek kunnen bij zo’n 40% van de zaken in de uitzending aanhoudingen worden gedaan. Zo wordt vanavond stilgestaan bij meerdere veroordelingen, snelle arrestaties dankzij gouden tips en bij hoe het is met een aantal slachtoffers uit eerdere zaken.

'Opsporing Verzocht Eindejaarsuitzending', dinsdag 23 december om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.


Opsporing Verzocht op tv
Woensdag 24 december 2025 om 13u25  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.

Taylor Swift - The Life Of A Showgirl (Sweet And Vanilla Perfume) (LP)
CD
Beste Zangers Seizoen 2025 (CD)
CD
Metejoor - 3 (CD)
CD
Persbericht AVROTROS
https://opsporingverzocht.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm logo

Wanneer een van haar vroegere patiënten terugkeert naar Med, ontdekt Goodwin dat tijd niet alle wonden heelt. Frost en Charles behandelen een patiënt die worstelt met zijn seksualiteit. Lenox en Abrams werken aan het redden van een vrouw die al twintig jaar in coma ligt.

'Chicago Med', om 22.10 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 23:25
    Down The Road
    01:05
    VRT NWS laat
  • 23:25
    Bevergem
    06:00
    De Warmste Week
  • 21:05
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 23:05
    Mijn Restaurant
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:00
    WK Darts 2026
    01:00
    Geen uitzending
  • 23:15
    Narcos
    06:00
    Qmusic
  • 22:50
    A Christmas Carol
    00:45
    Xena: Warrior Princess
  • 22:05
    'Twas the Night Before Christmas
  • 23:30
    Nonkel Jef
    01:05
    SOS Piet
  • 21:15
    Harry Potter and the Chamber of Secrets
    01:20
    Huizenjagers
  • 23:25
    New Girl
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 23:20
    Storage Wars
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 22:20
    Christmas Casanova
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 23:20
    C.S.I. New York
    05:00
    Play kerst haardvuur 2025
  • 23:46
    Z-Bouw
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 23:34
    Roger
    00:00
    Oh What A Night
  • 23:30
    De Smaaktoerist
    01:25
    Bon Appetit
  • 23:00
    Dalziel and Pascoe
    01:00
    The Madame Blanc Mysteries
  • 23:20
    Hudson & Rex
    06:40
    Storage Wars
  • 23:15
    Woeste Grond
    01:15
    NOS Journaal
  • 23:20
    Close Up
    01:00
    Nieuwsuur
  • 23:05
    3FM Serious Request Live
    05:00
    NOS Jeugdjournaal met gebarentaal