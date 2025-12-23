Overval 96-jarige en jaaroverzicht in 'Opsporing Verzocht'

De politie in Almere onderzoekt een gewelddadige overval op de 96-jarige bewoner van een woonhuis aan de Lotusbloemweg. De man, die met wat aanpassingen in huis en hulp van een gepensioneerde zoon nog zelfstandig woonde, werd door twee daders meteen mishandeld.

De mannen stonden woensdagavond 12 november voor de deur van de man. Die dacht dat het zijn overburen waren. De daders hebben de man ernstig verwond, met vuistslagen werd onder andere zijn gebit kapotgeslagen. In Opsporing Verzocht vertelt het slachtoffer vanavond: 'Ik heb veel in mijn leven meegemaakt, maar laffer dan dit kan het toch eigenlijk niet?'. In de uitzending worden alle aanknopingspunten naar de daders gedeeld.

Naast nog enkele nieuwe oproepen, ook een terugblik op wat kijkerstips het afgelopen jaar voor elkaar hebben gekregen. Dankzij hulp van het publiek kunnen bij zo’n 40% van de zaken in de uitzending aanhoudingen worden gedaan. Zo wordt vanavond stilgestaan bij meerdere veroordelingen, snelle arrestaties dankzij gouden tips en bij hoe het is met een aantal slachtoffers uit eerdere zaken.

'Opsporing Verzocht Eindejaarsuitzending', dinsdag 23 december om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.