Oude liefde roest niet in 'Rocco & Sjuul'

Mantelzorger Sjuul staat altijd voor iedereen klaar. Dagelijks bezoekt ze haar terminale echtgenoot in het verpleeghuis, ondersteunt ze haar hoogbejaarde buurvrouw en ook als oppasoma wordt ze wekelijks ingeschakeld. Wanneer ze haar flamboyante en avontuurlijke jeugdliefde Rocco na jaren tegen het lijf loopt, slaat de vonk weer over. Maar hun families en vooral de kinderen zijn tegen deze nieuwe liefde. Durven Rocco en Sjuul tot ongenoegen van hun omgeving toch voor elkaar te kiezen? En is het ooit te laat om opnieuw te beginnen?

Cast

De hoofdrollen worden gespeeld door: Beppie Melissen (Sjuul), Sabri Saad El Hamus (Rocco), Nazmiye Oral, Anniek Pheifer, Jules Croiset, Johanna Hagen en de onlangs overleden Ingeborg Elzevier.

Het scenario van de film is geschreven door Tamara Bos (Pappadag, Kapsalon Romy, Annie M.G.) en Esther Scheldwacht (Zachtop Lachen). De regie is in handen van Anna van der Heide (Haantjes, Hein, Dirty Lines).

De film 'Rocco & Sjuul' is een coproductie van Phanta Film, BosBros en Omroep MAX.

'Rocco & Sjuul', vrijdag 26 december om 20.30 uur bij MAX op NPO 1.