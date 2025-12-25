'Ik zeg ja tegen alle uitdagingen die nog kunnen volgen': Kim en Paulien blijven getrouwd!
De Warmste Week gaat verder zonder Eva De Roo
Dit zijn de gasten voor het nieuwe seizoen 'JAMES & Co'

Oude liefde roest niet in 'Rocco & Sjuul'

donderdag 25 december 2025

Wanneer Sjuul na jaren haar jeugdliefde Rocco ontmoet, slaat de vonk opnieuw over. Rocco is nog altijd de flamboyante avonturier van toen. Maar beiden hebben al een heel leven opgebouwd en de opbloeiende verliefdheid zorgt voor onenigheid in hun families.

Mantelzorger Sjuul staat altijd voor iedereen klaar. Dagelijks bezoekt ze haar terminale echtgenoot in het verpleeghuis, ondersteunt ze haar hoogbejaarde buurvrouw en ook als oppasoma wordt ze wekelijks ingeschakeld. Wanneer ze haar flamboyante en avontuurlijke jeugdliefde Rocco na jaren tegen het lijf loopt, slaat de vonk weer over. Maar hun families en vooral de kinderen zijn tegen deze nieuwe liefde. Durven Rocco en Sjuul tot ongenoegen van hun omgeving toch voor elkaar te kiezen? En is het ooit te laat om opnieuw te beginnen?


Cast
De hoofdrollen worden gespeeld door: Beppie Melissen (Sjuul), Sabri Saad El Hamus (Rocco), Nazmiye Oral, Anniek Pheifer, Jules Croiset, Johanna Hagen en de onlangs overleden Ingeborg Elzevier.

Het scenario van de film is geschreven door Tamara Bos (Pappadag, Kapsalon Romy, Annie M.G.) en Esther Scheldwacht (Zachtop Lachen). De regie is in handen van Anna van der Heide (Haantjes, Hein, Dirty Lines).

De film 'Rocco & Sjuul' is een coproductie van Phanta Film, BosBros en Omroep MAX.

'Rocco & Sjuul', vrijdag 26 december om 20.30 uur bij MAX op NPO 1.


Superman (Blu-ray)
DVD
I Know What You Did Last Summer (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (DVD)
DVD
Persbericht MAX
https://www.omroepmax.nl/
Meer artikels over Omroep MAX
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Ontdek de programma's van vandaag in onze tv-gids.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 08:10
    Maak dat de kat wijs
    01:05
    Journaallus
  • 07:00
    Radio 2: Kerst 2025
    06:00
    Radio 2 Top 2000
  • 08:10
    Schaar Steen Papier (met Steffi)
    04:50
    Geen uitzending
  • 08:05
    De Buurtpolitie Extra
    07:00
    LEGO Friends: The Next Chapter
  • 08:00
    Geen uitzending
    07:15
    Filthy House SOS
  • 06:00
    Qmusic
    09:00
    Geen uitzending
  • 07:00
    Willy
    10:00
    Geen uitzending
  • 07:20
    Once Upon a Main Street
    05:35
    A World Record Christmas
  • 06:00
    Joe
    01:00
    Geen uitzending
  • 06:00
    Radio Nostalgie
    09:00
    Geen uitzending
  • 08:05
    Neighbours: A New Chapter
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:10
    Customer Wars
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:10
    Christmas in My Heart
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 07:40
    Cold Case
    06:55
    Cold Justice
  • 04:01
    Herhalingslus
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:04
    Gevelrenovatie met roger
    05:55
    Sixties To Six
  • 08:00
    Chris Cooks Cymru
    05:10
    Ainsley Eats The Streets
  • 07:55
    Death in Paradise
    01:25
    A Remarkable Place to Die
  • 07:20
    Flip This House
    06:45
    Storage Wars
  • 07:20
    Asia
    06:10
    Het echte leven in de dierentuin
  • 08:10
    MAX Geheugentrainer
    06:50
    VPRO Tegenlicht
  • 08:10
    Shaun het schaap
    06:55
    Ezel Chiel