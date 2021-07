Oud-topsporters openhartig en ontroerend in nieuw seizoen 'Meer dan Goud'

In het tweede seizoen van het EO-programma 'Meer dan Goud' leven zes oud-topsporters een week lang onder n dak. Jarenlang hebben Danny Blind, Maartje Paumen, Annemarie Verstappen, Michel Mulder, Edith Bosch en Hennie Kuiper alles op alles gezet om de beste te worden en te blijven.

Openhartig praten ze over unieke prestaties, zwaarbevochten overwinningen en ontroerende gebeurtenissen. Samen maken ze de balans op: wat hebben de medailles en de topsport hen opgeleverd, gekost en geleerd? En wat blijkt uiteindelijk meer waard dan goud? Naast de tv-serie komt er ook een podcastserie online. In elke aflevering gaat EO-presentator Kefah Allush in gesprek met één van de sporters die zelf nog een gast meeneemt.

Elke aflevering staat er één sporter centraal. Aan de hand van persoonlijke foto’s delen de oud-topsporters waardevolle momenten uit hun sport- en privéleven. In de karakteristieke setting van kasteel Rechteren in Overijssel gaan de gesprekken gepaard met een lach en een traan. Ze herkennen veel van elkaar, maar leren ook een hele nieuwe kant van elkaar kennen. In de gesprekken, maar zeker ook in de gezamenlijke ontspannende en inspannende activiteiten als boerengolf, boogschieten of houtzagen. Bij die activiteiten steekt de hun kenmerkende topsportmentaliteit ook regelmatig de kop op.

Danny Blind, maandag 19 juli om 19.00 uur

Voormalig profvoetballer Danny Blind trapt het nieuwe seizoen van EO's 'Meer dan Goud' af. Blind is één van de weinige voetballers die alle Europese clubprijzen én de wereldbeker wist te winnen. In 'Meer dan Goud' vertelt hij hierover, over het bondscoachschap en hoe hij hierop terugkijkt en over het 'tijdperk Ajax'. Ook de moeilijke momenten uit zijn persoonlijke leven komen voorbij. Zo vertelt hij over hoe hij op elfjarige leeftijd zijn broer Ron verloor na een brommerongeluk.

Danny koos voor het gesprek in de 'Meer dan Goud-podcast' zijn zoon Daley als speciale gast. 'Uniek is het niet, er zijn meer voorbeelden van, maar als vader is het wel heel bijzonder als je kind hetzelfde pad kiest', zegt Danny. In het gesprek met Kefah gaat het inderdaad over de vader die Danny voor Daley als kleine jongen was – altijd gedreven door het voetbal. Heel soms werd Daley daar zat van. 'Ik wilde ook wel eens een filmpje kijken met mijn moeder, maar dat werd me niet altijd in dank afgenomen.' Waarna er overigens hartelijk gelachen wordt.

Maartje Paumen, dinsdag 20 juli om 19.00 uur

Dat het leven van een topsporter niet alleen maar pieken kent heeft oud-tophockeyster Maartje Paumen aan den lijve ondervonden. In haar aflevering van 'Meer dan Goud' vertelt ze openhartig over de zware periode in haar leven waar ze in terechtkwam nadat ze olympisch goud won op de Spelen van Londen in 2012. Ook gaat het gesprek aan de tafel met andere topsporters over het taboe op homoseksualiteit in de topsport.

Maartje wordt samen met haar partner Savannah geïnterviewd door EO-presentator Kefah Allush voor de 'Meer dan Goud'-podcast. Het gesprek gaat natuurlijk over hockey. Maar niet lang. Want liever hebben de moeders het over kwetsbaarheid, zachtheid en hun nieuwe rol – die van moeder. 'Die kwetsbaarheid was al ingezet na de Olympische Spelen van Londen. Ik ontdekte toen: ik hoef niet zo sterk en hard te zijn als ik zelf dacht. Maar nu ik moeder ben, word ik nog zachter.'

Annemarie Verstappen, woensdag 21 juli om 19.00 uur

Oud-topzwemster Annemarie Verstappen werd maar liefst vijfendertig keer Nederlands kampioen in verschillende disciplines in het zwemmen. In internationale wedstrijden moest ze vaak uitkomen tegen Oost-Duitse zwemsters. In 1982 werd ze als 16-jarige wereldkampioen en twee jaar later won ze drie olympische medailles. Annemaries zoon Vincent Janssen debuteerde in Oranje onder bondscoach Danny Blind, één van de andere gasten in 'Meer dan Goud'. Tijdens het gesprek bij het diner vertelt Annemarie over de hoogtepunten in haar carrière, maar ook over het grote verdriet in haar leven. Haar zoontje Jan overleed op zijn zevende na een lang ziekbed aan leukemie.

Annemarie heeft haar beste vriendin Reggie uitgenodigd om speciale gast te zijn in de 'Meer dan Goud'-podcast. 'Ze is de zus die ik nooit gehad heb', zegt ze in de eerste minuten van het gesprek. De twee vriendinnen hebben samen veel meegemaakt, met als dieptepunt de ziekte en het overlijden van Jan, de zoon van Annemarie en haar man Piet. In het gesprek onderzoekt Kefah met hen of een topsport-carrière op een of andere manier helpend is om om te gaan met zo'n heftige gebeurtenis in je leven. En daarin komen zij tot verrassende inzichten.

Michel Mulder, donderdag 22 juli om 19.00 uur

Skeeleren én schaatsen op topniveau. Die twee dingen zijn eigenlijk niet te combineren, zo dacht iedereen volgens Michel Mulder. Hij liet het daar niet bij zitten, vertelt hij in zijn aflevering. 'Dat is uiteindelijk mijn grootste ambitie geworden, om het tegendeel te bewijzen.' De eerste Nederlandse olympisch kampioen op de 500 meter kende veel sportieve successen. Maar dat het leven niet maakbaar is weet Michel maar al te goed. Hij verloor een broertje op jonge leeftijd, ziet zijn moeder kwetsbaar worden door MS en miste zijn vader bij het afscheid in Thialf vanwege een hartoperatie. 'Of je nou wint of verliest, familie blijft altijd hetzelfde. Ik denk dat dat mijn grootste geluk is geweest tot nu toe in mijn leven. Dat vind ik wel heel erg mooi, dat wat er ook gebeurt, familie er altijd is.'

Michel Mulder nodigde voor het gesprek in de 'Meer dan Goud'-podcast zijn broer Ronald uit. Waar hun levens tot voor kort compleet parallel liepen, is daar nu verandering in gekomen. In het gesprek staat het vuur centraal. Het vuur dat Ronald nog heeft, maar dat Michel ergens is verloren.

Edith Bosch, vrijdag 23 juli om 21.30 uur (!)

Als kind was judoka Edith Bosch al een vechtertje, met een enorme winnaarsmentaliteit. Maar achter die vechtlust zat veel meer verborgen, vertelt ze in haar aflevering van 'Meer dan Goud'. Ondanks een succesvolle sportcarrière was ze niet gelukkig. 'In gedachten genoot ik wel af en toe, totdat ik echt naar mezelf ging kijken en erachter kwam dat ik vooral heel hard aan het werken was, dat ik eigenlijk niet genoot. Ik durf oprecht te zeggen dat ik vaak hard werkte omdat ik bang was om te verliezen. Dat is echt wat anders dan vanuit passie willen winnen en er vol voor willen gaan.' Het moment dat ze hardop uitsprak niet gelukkig te zijn, bleek een kantelpunt in haar leven én haar sportcarrière. Edith vertelt er open en kwetsbaar over tijdens haar diner.

Ook in het gesprek van de 'Meer dan Goud'-podcast wordt doorgesproken over dat proces en waarom dat voor haar zo belangrijk is geweest. In dit gesprek neemt Edith haar toenmalige coach en huidige collega Martijn mee.

Hennie Kuiper, zaterdag 24 juli om 22.20 uur (!)

Hennie Kuiper werd op zijn dertiende gegrepen door de wielersport. Hij spaarde voor een racefiets en zijn tante zette een wielershirt in elkaar. De rest is geschiedenis: Hennie groeide uit tot een groot wielrenner. In zijn aflevering van 'Meer dan Goud' neemt hij zijn tafelgenoten mee in zijn leven en carrière. Hij vertelt over de aanslag op de Olympische Spelen in 1972, en welke impact dat op hem en op de medesporters had. Maar ook over de teamgenoot die positief getest werd. 'Ik ben nooit positief getest geweest in mijn carrière. Ik was ook donders bang om dat te zijn. Ik zie het peloton als de samenleving: er zitten altijd rotte appels bij.' Het wielersucces kent ook een keerzijde. Door het vele trainen en reizen, zag hij zijn opgroeiende kinderen weinig. Achteraf gezien vindt hij dat jammer. Wat voor Hennie 'Meer dan Goud' is? 'Ik ben heel trots op de kinderen. En mijn kleinkinderen zijn geweldig. Niemand is ziek. Ik ben terug in Tukkerland. Ik ben ook gewoon wel gauw een tevreden mens. Ik ben dankbaar en blij voor wat ik heb meegemaakt. Maar soms denk ik ook; sorry, het is me niet gelukt die Tour.'

Voor de 'Meer dan Goud'-podcast' nodigde Hennie Kuiper collega José de Cauwer uit. Het gesprek gaat over vriendschap. Want: hoe maak je eigenlijk vrienden als je topsporter bent? Heb je daar wel tijd voor? Of verwateren vriendschappen heel snel? Hennie en José kennen elkaar al tientallen jaren, en het ging niet altijd goed. Toch zijn ze vrienden voor het leven.

'Meer dan Goud' wordt geproduceerd door POSVIDEO.

'Meer dan Goud', vanaf 19 juli elke avond bij de EO op NPO 1 en in je favoriete podcast-app.