Oud-minister Henk Kamp te gast in 'WNL Op Zondag'

Foto: © Omroep WNL 2020

De zondag begint met Rick Nieman. 'WNL Op Zondag' is er iedere zondagmorgen, live vanuit het Vondelpark in Amsterdam. Deze week is oud-minister en voormalig verkenner en formateur Henk Kamp te gast bij Rick Nieman.

De VVD-prominent kijkt vooruit naar de komende formatie. Hoe gaat de verkenning en formatie in zijn werk.

Zakenvrouw Annemarie van Gaal is te gast in 'WNL Op Zondag'. De komende zondagen helpen we de premier alvast een handje met het schrijven van het regeerakkoord. Welke punten mogen daarin niet ontbreken. Han ten Broeke, directeur politieke zaken van denktank HCSS is ook te gast bij Rick Nieman. De buitenlandexpert gaat in op het oplopende handelsconflict tussen het Westen en China. Martijn de Greve, presentator van Haagse Lobby, en Tweede Kamerlid Ronald van Raak van de SP zijn te gast bij 'WNL Op Zondag'. Over een aantal opmerkelijke fragmenten uit politieke documentaires. 'WNL Op Zondag', zondag 28 maart om 10.00 uur op NPO 1.