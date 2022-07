Oscargenomineerde film 'Writing With Fire' te zien bij de EO

In de voor een Oscar genomineerde documentaire 'Writing With Fire' wordt de bijzondere redactie van het Indiase nieuwsplatform Khabar Lahariya gevolgd. Deze redactie wordt volledig gerund door vrouwen.

Gewapend met hun smartphones brengen zij reportages over corruptie, verkrachtingen, moorden en de opkomst van het hindoe-nationalisme. Binnen een paar maanden groeide het platform naar meer dan 160 miljoen volgers.

De EOdoc 'Writing With Fire' speelt zich af in het hart van Uttar Pradesh, de meest dichtbevolkte staat van India met tweehonderdmiljoen inwoners. De staat is berucht vanwege de corruptie, het geweld tegen vrouwen en de wrede onderdrukking van minderheden. Wat het allemaal nog ingewikkelder maakt, is dat media in veel delen van Uttar Pradesh niet doordringen. Juist in deze staat werkt de redactie van Khabar Lahariya, het enige digitale persbureau gerund door Dalit-vrouwen. Zij behoren tot de laagste kaste van India en worden ook wel aangeduid als 'onaanraakbaren'. De EOdoc: 'Writing With Fire' was bij de Oscar-uitreiking dit jaar genomineerd voor de Best Documentary Feature.

Online

Onder leiding van hoofdredacteur Meera, wordt de papieren krant in 2016 vervangen door een online variant. Als de redactie invloed wil hebben op het dagelijks leven van mensen, moet ze moderniseren. Alle reporters krijgen daarom een gloednieuwe smartphone en een cursus hoe ze hiermee moeten werken. Het lijkt een onmogelijke taak, maar na de eerste strubbelingen weten de vrouwen hun schrijftalent om te zetten in impactvolle nieuwsreportages.

De reporters hebben een bijzonder netwerk en komen op plekken waar niemand wil zijn. Ze spreken met mannen en vrouwen die de traditionele, door mannen gerunde media, niet zien staan.

Het succes is overdonderend: van enkele duizenden views op YouTube in de eerste weken stijgt de populariteit van Khabar Lahariya in een paar maanden tijd naar ruim 160 miljoen volgers. Een bijzondere prestatie voor vrouwen op wie wordt neergekeken in de Indiase samenleving.

Het nieuws dichtbij

Terwijl het land aan de vooravond staat van een politieke aardverschuiving, worden Meera en haar reporters op de voet gevolgd in hun kritische verslaggeving. Met hun smartphones interviewen ze mensen dichtbij huis en doen ze verslag van niet-vervolgde verkrachtingen en moorden, de energievoorziening, de corruptie van illegale mijnbouwactiviteiten, de opkomst van het hindoe-nationalisme en onderdrukking en mishandeling. Ondanks diepgewortelde vooroordelen, sociale obstakels en persoonlijke bedreigingen blijven ze vechten voor waarheid en gerechtigheid, en met succes.

Noodkreet

EOdocs hoofdredacteur Margit Balogh over de film: ''Writing With Fire' is een noodkreet van strijdvaardige journalisten die professioneel en persoonlijk strijden voor het belang van persvrijheid en democratie wereldwijd. Het laat zien hoe dapper deze journalisten zijn, maar ook hoe belangrijk het is dat we goed geïnformeerd worden over de ontwikkelingen die in India plaatsvinden.'

'EOdoc: Writing With Fire', woensdag 14 juli om 22.08 uur op NPO 2.