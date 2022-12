'Opsporing Verzocht' toont eerste beelden van beschieting vrouw in Haaften

In het Gelderse dorp Haaften hebben recent drie heftige incidenten plaatsgevonden die vermoedelijk verband met elkaar houden. Van twee incidenten worden vanavond in 'Opsporing Verzocht' voor het eerst bewakingsbeelden getoond in de hoop dat de daders worden herkend.

Zo is gefilmd hoe dinsdagavond 8 november twee mannen naar een huis aan de Enggraaf lopen. Binnen was op dat moment de 46-jarige bewoonster even een kopje thee aan het drinken. Ze hoorde getik op een rolluik en deed de achterdeur open om te kijken wat er aan de hand was. Op beeld is vastgelegd hoe daarna één van de mannen vrijwel direct van dichtbij op de vrouw schiet. Ze werd geraakt door twee kogels, maar maakt het inmiddels redelijk.

Ook de beelden van het achterlaten van een explosief bij een nabijgelegen woning twee dagen later worden in de uitzending getoond. De politie houdt er rekening mee dat de neergeschoten vrouw slachtoffer is van een vergissing rond haar adres. Een woordvoerder geeft vanavond in de uitzending meer toelichting over de mogelijke achtergrond van de bedreigingen.

Overvallers bedreigen zwangere vrouw

In Vlaardingen is een bijzonder heftige woningoverval gepleegd bij een jong echtpaar. De overval op de man en vrouw, die net wist dat ze in verwachting was, werd gepleegd in de nacht van 11 op 12 juli aan de Emmastraat. Drie van de vier overvallers konden al worden aangehouden maar de meest agressieve dader, en de mogelijke opdrachtgever van de overval, zijn nog niet gevonden. Daarom worden in de uitzending van Opsporing Verzocht een reconstructie van de overval, bewakingsbeelden en een interview met de slachtoffers getoond.

Vader beschermt zoon en wordt ziekenhuis in getrapt

Een vader uit Brabant dacht zijn zoon een leuk dagje Rotterdam cadeau te doen, maar hun tripje eindigde zaterdag 1 oktober in het ziekenhuis. Op de Lijnbaan belandde het tweetal midden tussen twee ruziënde groepen. Daarbij werd de veertienjarige zoon ook geslagen. Toen zijn vader de dader probeerde weg te trekken, werd hij aangevallen door de groepen. Hij werd onder andere tegen zijn hoofd getrapt en mogelijk met een schroevendraaier bewerkt. De hoofddader wordt nog altijd gezocht. Van hem zijn duidelijke beelden.

Inbreker in Tilburg slaat achttien keer toe

Bij Tilburgse horecazaken is tussen juni en oktober in totaal achttien keer ingebroken. Van zes van die inbraken zijn beelden. Op basis van die beelden en de werkwijze denkt de politie dat één man voor de hele reeks verantwoordelijk is. Deze serie-inbreker staat duidelijk op beeld.

Verder aandacht voor onder andere een zware mishandeling in Venlo en nieuwe bewakingsbeelden rond een onderzoek naar babbeltrucs in Noord-Holland door nep-politiemensen.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 13 december in verband met het WK-voetbal in Qatar om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 2.