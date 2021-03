'Opsporing Verzocht': schutter stond slachtoffer bij basisschool dochter op te wachten

De 56-jarige Martin van de Pol werd op donderdag 4 maart rond 14.00 uur doodgeschoten aan de Alexander Dumaslaan in Amsterdam.

Van de Pol, die ook wel Polletje werd genoemd, had toen net zijn dochtertje van school gehaald. Het meisje zag haar vader voor haar ogen overlijden. Veel ouders en kinderen waren getuige van de moord. Vanavond heeft de politie in het AVROTROS-programma 'Opsporing Verzocht' belangrijke informatie over de schutter. Zo denkt de politie dat de dader al een dag eerder in de omgeving van de school stond te posten, maar toen afhaakte omdat het meisje door iemand anders werd afgehaald.

Bewakingsbeelden explosie Hoorn

Een explosie bij een woonhuis aan het Gerritsland in Hoorn op dinsdag 1 december veroorzaakte grote schade. Nieuwe bewakingsbeelden van twee mannen die rond het tijdstip van de explosie in de buurt waren, werpen hopelijk nieuw licht op de zaak.

Anonieme brief bezorgd bij politie over moord Zwolle

Op Oudejaarsnacht 2019 werd de 52-jarige Henk Wolters in Zwolle bij zijn huis neergeschoten. Pas na een uur werd hij gevonden, omdat buurtbewoners dachten dat het geluid van de pistoolschoten vuurwerk was. Er is een anonieme brief bij de politie bezorgd met mogelijk belangrijke informatie. In dit onderzoek is er 15.000 euro beloning.

Verdachten avondklokrellen

In een livestream worden vanavond om 20.30 uur meer dan 80 verdachten van de avondklokrellen uit onder andere Venlo, Rotterdam, Amsterdam, Den Bosch en Eindhoven getoond. De livestream is te volgen via de website van 'Opsporing Verzocht'.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 9 maart om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.