'Opsporing Verzocht': overvallers bedreigen stel en hun pasgeboren baby

'Wil je dat ik je baby pak of je man sla?. Vanavond vertelt een Amsterdams echtpaar in het AVROTROS-programma 'Opsporing Verzocht' over de dreigementen van twee uiterst agressieve overvallers waar zij en hun 8 weken oude baby slachtoffer van werden.

Het jonge gezin werd op 18 maart overmeesterd in hun appartement aan de Gaasterlandstraat door een nep-postbezorger en een handlanger. De daders scheidden de jonge ouders van hun pasgeboren baby, mishandelden de vader en omwikkelden het hoofd van de vrouw met tape. De Amsterdamse politie maakt vanavond beelden van de overvallers openbaar en hoopt hen zo snel mogelijk op te kunnen pakken.

Podcast 'De Moord op de Indiaan' leidt na 22 jaar tot nieuwe inzichten

Hans Schonewille, bijnaam 'de Indiaan', werd in 1999 dood gevonden op een parkeerplaats in Aarlanderveen. Schonewille was, door zijn horecawerk en als gezicht van de illegale lotto, in zijn woonplaats Leiden zeer bekend. Omdat zijn moord nooit werd opgelost, startte 'Opsporing Verzocht' onlangs een podcast over de zaak. Binnen een aantal weken heeft de podcast al nuttige nieuwe informatie opgeleverd.

Vanavond wordt in de televisie-uitzending aandacht besteed aan de meest waarschijnlijke scenario's rond Hans' dood. Ook wordt er een foto getoond van een auto die mogelijk een rol bij de zaak speelde. In het onderzoek is een beloning van 30.000 euro beschikbaar.

Verdachte Taxus-onderzoek op Europe’s Most Wanted-lijst

Het onderzoek Taxus is een grootschalig onderzoek naar de criminele organisatie rond de Haagse hoofdverdachte Piet S. Deze organisatie zou zich bezig hebben gehouden met de internationale drugshandel van onder andere cocaïne van Zuid-Amerika naar Europa. Vanavond is er in de uitzending meer informatie over een gezochte verdachte die een belangrijke rol zou hebben gespeeld binnen deze organisatie.

Verder in 'Opsporing Verzocht': beelden van een overval in Best en nieuwe sporen rond een overval in Zwolle waarbij een beloning van 8500 euro wordt uitgeloofd. Ook wordt er aandacht besteed aan de brandstichting bij een café in Nijmegen. Omdat boven dat café studenten lagen te slapen wordt de brandstichting hoog opgenomen.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 20 april om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.