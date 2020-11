'Opsporing Verzocht' gaat in op het Mysterie Spijkenisse

Een 25-jarige man uit BelgiŽ is levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij in de nacht van 22 op 23 oktober werd neergestoken in Spijkenisse.

Het slachtoffer had net zijn Subaru geparkeerd aan de Beverveen en was op weg naar een afspraak toen hij moet zijn aangevallen en neergestoken. Buurtbewoners hoorden hulpgeroep van de man, en vonden hem hevig bloedend op het fietspad. Het slachtoffer was er zo slecht aan toe dat hij in een kunstmatige coma is gebracht. Hij heeft de politie nog niet kunnen vertellen wat er precies is gebeurd. In Opsporing Verzocht vanavond meer over de daders en bewakingsbeelden.

Moordenaar Dordrecht was mogelijk op de fiets

Eind april werd in Dordrecht de 42-jarige Johnny Henriques om het leven gebracht. Henriques werd neergeschoten toen hij zijn appartementencomplex aan de Jacob van Heemskerckstraat wilde inlopen. Toen de schutter merkte dat Henriques nog leefde, loste hij van dichtbij nog enkele schoten die het slachtoffer fataal werden. Mede door tips en getuigenverklaringen heeft de politie nieuwe aanwijzingen, en beelden. Zo wordt in de uitzending uitgelegd waarom de politie denkt dat de schutter die avond in Dordrecht per fiets is gevlucht.

Politie toont beelden beschieting kapperszaak

Het pand van kapperszaak/beautysalon Alles in Bedrijf aan de Slotermeerlaan in Amsterdam werd in augustus binnen twee dagen doelwit van twee aanslagen. Eerst ontplofte een explosief bij de zaak, zo’n 24 uur later werd de zaak van dichtbij onder vuur genomen. Op bewakingsbeelden is te zien dat met name die beschieting uiterst brutaal is uitgevoerd: de schutter vuurt vlak voor de ogen van een aantal mensen op een terrasje.

Daarnaast onder andere een update over het onderzoek naar de serie-aanrander in Alkmaar en beelden van twee overvallen die een man in Eindhoven binnen het kwartier pleegde.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 24 november om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.