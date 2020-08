Opnieuw worden taboes doorbroken in derde seizoen 'Ik Durf Het Bijna Niet Te Vragen'

Kots je je eten uit? Kick je op aandacht? Eens een dief altijd een dief? Kijk je neer op domme mensen? Kun je seks hebben zonder te breken? In het derde seizoen van 'Ik Durf Het Bijna Niet Te Vragen' rekenen onbegrepen Nederlanders af met vooroordelen waar zij dagelijks mee te maken krijgen.

Ze geven moedig en openhartig antwoord op indringende en gedurfde vragen van kijkers om taboes en stigma's te doorbreken. In dit seizoen komen de volgende onderwerpen aan bod: Extreem uiterlijk, hele dunne mensen, hoogbegaafden, ex-bajesklanten, pornostellen, armoelijders, liefde kent geen leeftijd en paragnosten.

In de eerste aflevering vertellen mensen met een extreem uiterlijk welke invloed vooroordelen en onbegrip hebben op hun dagelijkse leven, omdat zij tatoeages, piercings, een gespleten tong of scarifications hebben. Want mensen met lichaamsmodificaties zien er eng uit en zijn gevaarlijk. Daar moet je met een grote boog omheen lopen. Of niet? Waarom hebben zij hun lichaam gemodificeerd? Is het versiering of verminking? Kicken zij op aandacht? Is het een verslaving? Hugo (74) heeft zich pas na zijn pensioen bijna helemaal vol laten tatoeëren i.v.m. zijn werk. Daniëlle (26) voelt zich echt behandeld als crimineel sinds ze vorig jaar gezichtstattoos heeft laten zetten. Ramona (51) heeft in haar leven veel meegemaakt. Haar tatoeages en piercings zijn een manier om daarmee om te gaan en haar dochter Jenny (22) heeft deze voorliefde overgenomen.

In de tweede aflevering gaan hele dunne mensen in op vooroordelen die kijkers over hen hebben. Durf je naar buiten als het stormt? Je leeft zeker op een groen blaadje sla? Kots je je eten uit? In deze aflevering zien we mensen die dun zijn omdat ze bewust dun willen zijn voor hun sport, mensen die ​heel erg zijn afgevallen door een infectie, ontsteking of een operatie en we zien mensen die dun zijn omdat ze een ziekte of stoornis hebben: een jongen met anorexia, een ballerina, een marathonloper en een jongen met ARFID.

In het nieuwe seizoen komen nog meer vooroordelen aan bod: Hoogbegaafden zijn allemaal nerds en ex-bajesklanten blijven voor altijd een dief. Je moet een grote lul en dikke tieten hebben voor de porno-industrie en het is je eigen schuld dat je arm bent. Je zoekt gewoon een sugardaddy ​als je een relatie hebt met een oudere man en paragnosten halen alleen maar trucjes uit. Of is dat allemaal niet waar?

'Ik Durf Het Bijna Niet Te Vragen', vanaf 4 augustus wekelijks om 22.05 uur bij BNNVARA op NPO 3.