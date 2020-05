Opnames voor 'Nick, Simon & Kees: Homeward Bound' in ouderlijke woningen Simon & Garfunkel

Foto: © AVROTROS 2020

In deze aflevering proberen de mannen opnames voor hun documentaire te maken in de ouderlijke woningen van Simon & Garfunkel.

In de woning van Art Garfunkel ontmoeten ze een bijzondere man die een wel heel bijzondere verrassing in zijn kelder heeft staan. Verder hebben ze een ontmoeting met Anthony DeCurtis, een muziekjournalist die voor diverse grote bladen schrijft en voor zijn werk Simon & Garfunkel mocht interviewen.

Nick & Simon willen alles over dit interview weten. Kees komt op het idee om albumhoezen van Simon & Garfunkel na te maken, maar dan met Nick & Simon op de cover. Daarvoor gaan ze shoppen in een typische tweedehands New Yorkse-winkel. Kees leeft zich uit om zo mooi mogelijke covers te fotograferen.

'Nick, Simon & Kees: Homeward Bound', donderdag 28 mei om 21.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.