'Opgelicht?!' viert 20-jarig jubileum!

Foto: AVROTROS - © Nico Kroon 2019

'Opgelicht?!' is al 20 jaar dé schrik van elke fraudeur of oplichter en dat moet gevierd worden. In een speciale jubileumuitzending op dinsdag 22 september blikt presentator Jaap Jongbloed terug op de bijzondere momenten uit de geschiedenis van het AVROTROS-programma.

Van spannende confrontaties in binnen- en buitenland, tot indringende gesprekken met gedupeerden in de studio. Van de modernste vormen van cybercrime, tot de klassieke deur-aan-deur-oplichtingstrucs. 'Opgelicht?!' legt bloot, confronteert, informeert en waarschuwt, want zoals Jongbloed iedere uitzending afsluit: 'Kijken naar 'Opgelicht?!' kan u zomaar geld schelen!'.

'Opgelicht?!' heeft veel impact gehad in de afgelopen 20 jaar. Zo hebben de banken na een petitie van het programma de naam/nummercontrole ingevoerd, waardoor oplichting met bankrekeningen veel moeilijker is geworden. Het programma werkt daarnaast nauw samen met de politie en zo nu en dan worden er aanhoudingen verricht naar aanleiding van een uitzending. Beelden uit 'Opgelicht?!' worden regelmatig gebruikt in lesmateriaal, zodat ook jongeren waakzaam worden voor oplichtingspraktijken.

Recent onthulde Opgelicht?! dat voetbalclub PSV gesponsord werd door een frauduleus bitcoin-bedrijf, paste het online verkoopplatform Marktplaats haar klachtenprocedure aan na een test van het tv-programma en werd rapper JayJay Santana opgepakt na een uitzending. Hij bleek in bezit van verschillende malafide webshops.

'Opgelicht?!', dinsdag 22 september om 21.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.