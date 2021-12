Ook Giel de Winter en Rasti Rostelli zullen roasten tijdens 'The Comedy Central Roast of Hans Klok'

Naast Karin Bloemen, Henry van Loon, Sjaak, Henk Westbroek, Stefano Keizers en Johan Goossens zijn er nu wederom twee nieuwe namen bekend gemaakt door Comedy Central die plaatsnemen in het Roast Panel van 'The Comedy Central Roast of Hans Klok': Presentator Giel de Winter en hypnotiseur Rasti Rostelli.

Zoals blijkt uit zijn eigen relatie, brengt Hans Klok jong en oud samen. De jonge Giel gaat op jacht naar de illusie achter de illusionist, de ervaren Rasti gebruikt zijn gave om Hans zijn trucs te ontrafelen. Kunnen de mannen hun (leeftijds)verschillen lang genoeg opzij zetten om Hans te pakken voordat de Klok twaalf slaat? Wie er naast Karin, Henry, Sjaak, Henk, Stefano, Johan, Giel en Rasti deel uit gaan maken van het meest gevreesde Panel van de Nederlandse televisie wordt in de komende week bekend gemaakt.

Giel de Winter maakte hoogstpersoonlijk TV as we knew it stuk met het door hem bedachte StukTV, een online sensatie die het medialandschap voorgoed veranderde. En toch mag hij tijdens The Comedy Central Roast of Hans Klok op de grotemensen-tv aantreden om een deel van de dinosauriërs die hij ooit wegvaagde in levenden lijve te roasten. Maar dat is misschien prima te doen met zo'n 9 VEED Awards in je achterzak.

Giel de Winter: 'Op deze plek staan en meewerken aan The Roast van de snelste illusionist ter wereld is super spannend. Hij verbaast iedereen met zijn magische illusie en vliegensvlugge trucs, hopelijk kan ik hem verbazen met mijn vlijmscherpe roast.'

Een van de allerbekendste hypnotiseurs die Nederland ooit heeft gekend. Rasti Rostelli werd als Roland van den Berg geboren op Aruba, en maakte vooral in de jaren ’80 en ’90 furore als hypnotiseur in ons aanvankelijk nogal sceptische kikkerlandje. Rostelli heeft veel opgetreden met Hans Klok, al heeft Hans onverklaarbare zwarte gaten in zijn geheugen omtrent die periode. Hopelijk kan Rasti die leemte weer een beetje opvullen als hij op het podium staat voor wat misschien wel een hypnoroast zal blijken te zijn?

'The Comedy Central Roast of Hans Klok', dinsdag 21 december om 20.30 uur te zien op ViacomCBS zender Comedy Central.