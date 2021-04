'Onze Boerderij in Europa': boer Martin in Zwitserland

Het leven van de boer is het afgelopen jaar volledig op z'n kop gezet, niets is meer zoals het was. Vraag aan een willekeurige boer hoe die de toekomst ziet en ze zullen je doorgaans het antwoord schuldig blijven.

In het KRO-NCRV programma 'Onze Boerderij in Europa' trekt Yvon Jaspers met een aantal Boer Zoekt Vrouw-stellen per camper door ons omringende landen. Op zoek naar inspiratie bij collega boeren. Hoe doen zij het? Hoe overleven zij in deze bewogen tijd? En kunnen onze boeren daar iets van leren? In een straal van 1000 kilometer om ons heen valt veel te zien en te leren. Yvon Jaspers: 'Hoe wij ons eten produceren gaat ons allemaal aan. Klimaat en natuur houden niet op bij de landsgrenzen.'

Aflevering 6: boer Martin en Wilma in Zwitserland

In de laatste aflevering doet Yvon samen met Martin en Wilma inspiratie op in Zwitserland. Zij runnen een melkveebedrijf met 85 koeien in Noord-Holland. Martin hoeft nu nog niet met pensioen, maar het wordt langzaamaan wel tijd om na te denken over de bedrijfsovername door de kinderen. Hoe ziet de Nederlandse boerentoekomst er voor zijn kinderen uit de komende jaren? En hoe doen ze dat in ándere landen? Vragen die bij Martin steeds vaker door zijn hoofd spoken…

Het eerste bedrijf in Zwitserland is het akkerbouwbedrijf van de familie Van der Veer. Zij hebben de overnameperikelen al achter de rug. In 2014 deed vader Hendrik een stap terug en werd Simon de akkerbouwer en runnen zijn ouders alleen nog de camping. Al op jonge leeftijd wist Simon dat hij met het bedrijf van zijn ouders een nieuwe weg in wilde slaan. Hij besluit zich op nieuwe gewassen te richten die in Zwitserland nog niet, of amper, geteeld worden. Ondanks zijn succes en zakelijk inzicht is de boerentoekomst van Simon onzeker. Zijn toekomst en ook die van alle andere Zwitserse boeren ligt namelijk in handen van de Zwitserse bevolking. Zwitserland is één van de meest democratische landen ter wereld en minstens vier keer per jaar wordt de bevolking geraadpleegd. Binnenkort zal het volk stemmen of de boeren nog wel op dezelfde voet verder mogen gaan óf dat ze duurzamer moeten gaan produceren.

Yvon neemt Martin en Wilma ook mee naar de Nederlandse Viviane. 25 Jaar geleden verlaat zij het centrum van Maastricht voor de liefde, ze gaat samenwonen met een Zwitserse boer. Nu melken ze samen de koeien op hun eigen alp. Iedere zomer laat Viviane het dorp Gstaad achter zich en trekt ze samen met de melkkoeien de bergen in om ze op 1600 meter hoogte te laten grazen. Terwijl Viviane altijd bij de kudde blijft, daalt Reto iedere dag af om de melk naar het dorp te brengen en de werkzaamheden op de boerderij in het dal te doen. Martin en Wilma vergapen zich aan de schoonheid van deze Zwitserse drie-traps boerderij, maar zien ook dat het keihard werken is voor deze melkveehouders die er verschillende banen bij hebben om hun hoofd boven water te houden.

Hoe denkt Martin na deze reis naar Zwitserland over de overname van zijn eigen bedrijf?

'Onze Boerderij in Europa', donderdag 22 april om 20.35 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.