'Onze Boerderij in Europa': boer Jos in Duitsland

Het leven van de boer is het afgelopen jaar volledig op z'n kop gezet, niets is meer zoals het was. Vraag aan een willekeurige boer hoe die de toekomst ziet en ze zullen je doorgaans het antwoord schuldig blijven.

In het KRO-NCRV programma 'Onze Boerderij in Europa' trekt Yvon Jaspers met een aantal Boer Zoekt Vrouw-stellen per camper door ons omringende landen. Op zoek naar inspiratie bij collega boeren. Hoe doen zij het? Hoe overleven zij in deze bewogen tijd? En kunnen onze boeren daar iets van leren? In een straal van 1000 kilometer om ons heen valt veel te zien en te leren. Yvon Jaspers: 'Hoe wij ons eten produceren gaat ons allemaal aan. Klimaat en natuur houden niet op bij de landsgrenzen.'

Aflevering 4: boer Jos en Dycke in Denemarken

Boer Jos droomde 25 jaar geleden van een carrière in Oost-Duitsland. Hij koos er toen voor tóch in Nederland te blijven. In de vierde aflevering van Onze boerderij in Europa leggen hij en Dycke hun oor te luisteren bij de drie broers De Vries die de stap destijds wél hebben gezet. Ze runnen alle drie een indrukwekkend groot bedrijf. De een met schapen, de anderen met geiten en koeien. Oudste broer Kees speelt een rol in de Duitse landelijke politiek. Volgens hem is Nederland het beste land ter wereld om te boeren, als je maar groot genoeg bent.

Ook ontmoeten ze Hanneke, een jonge Duitse wijnboerin die onderdeel uitmaakt van de zogenaamde Rieslinggeneratie: een nieuwe groep jonge wijnboeren die de wijn, gemaakt van Riesling-druiven, weer hip wil maken. Hanneke studeerde bedrijfskunde en sociologie in Nederland waarna ze ervoor koos het biologische wijnbedrijf van haar vader in Zuid-Duitsland over te nemen. Hanneke wil zo natuurlijk mogelijk werken en maakt dus geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Ze is niet bang te experimenteren met nieuwe soorten druiven óf wijn. Net als Jos en Dycke heeft ook zij te maken met het veranderende klimaat. Ze probeert daarop in te spelen door een druivensoort in te zetten die bestand is tegen die weersveranderingen.

Heeft boer Jos spijt dat hij 25 jaar geleden niet is gaan boeren bij onze oosterburen?

'Onze Boerderij in Europa', donderdag 8 april om 20.35 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.