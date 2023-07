Ontspan met FOX in augustus

Na een korte break is 'Chicago Med' terug met seizoen 8. 'Chicago Med' is een spannende serie over het leven van een aantal moedige artsen en verpleegkundigen.

Samen komen ze voor veel uitdagingen te staan in het chaotische, maar moderne traumacentrum van de bruisende stad Chicago. Na de brand in Halsteads appartement werken Marcel, Choi en Archer samen om de overlevenden te redden. Charles en Cuevas helpen een paranoïde patiënt. Scott neemt een besluit met grote gevolgen.

Vanaf dinsdag 15 augustus om 20.05 uur op FOX.

NIEUWE AFLEVERINGEN

'Chicago P.D.' S10

Na een korte break is 'Chicago P.D.' terug met seizoen 10! Voor Brigadier Hank Voight en zijn team zijn regels eerder een richtlijn dan wet. Hun doel is Chicago beschermen en misdadigers op hun soms nogal onothodoxe wijze voor de rechter te slepen. Nog aangeslagen door Anna's dood staat Voight voor een nieuw gevaar in de buurt. Er ontstaat nieuwe wrijving in de dynamiek tussen Upton, Halstead en Voight. Het team krijgt daarnaast ook een nieuwe baas.

Vanaf dinsdag 15 augustus om 21.00 uur op FOX.

MARATHON

SIMPSONS

Amerika's geliefde gezin is terug voor seizoen 34! Zwarte Zaterdag kleurt nog een keer Geel op FOX. 'The Simpsons' krijgen het flink te verduren wanneer Homer weer eens publiekelijk wordt vernederd, Lisa wordt opgeroepen voor juryplicht en er duikt een tegenhanger van Krusty the Clown op.

Zaterdag 5 augustus vanaf 11.00 uur op FOX.

ESPN OP FOX

Johan Cruijff Schaal

Op vrijdag 4 augustus strijdt Feyenoord tegen PSV in een spannende wedstrijd voor de Johan Cruijff Schaal. De wedstrijd start om 20.00 uur.

ESPN vanaf 19.00 uur op FOX.

ONGOING

'Hudson & Rex S5'

De St. John's Major Crimes Unit heeft een team dat goed op elkaar is afgestemd. Samen zijn ze welgesteld om verschillende ontvoeringen, moorden en gijzelingen aan te pakken. Wat het team echt onderscheidt, is de partner van rechercheur Hudson; een voormalig K-9-hond Rex. Als een jonge vrouw wordt vermist in de Barrens, gaat de verdenking al snel naar haar vriend en moet het team op zoek naar de waarheid achter haar verdwijning.

Elke woensdag om 20.35 uur op FOX.

ONGOING

'Hot Yachts S1'

Welkom op de thuisbasis van de grootste jachtmakelaardij ter wereld: Zuid-Florida. Met de grootste botenshow en het hoogst aantal jachten is Fort Lauderdale het centrum voor luxe jachten. Hier strijdt een elite groep van competitieve, knappe, feestende en meedogenloze makelaars om alles te verkopen; van motor lanceringen tot aan superjachten met een waarde van 100 miljoen.

Bereid je voor om hun glamoureuze wereld binnen te gaan in een gloednieuwe realityshow met grote karakters, enorme deals en een decadente Instagram-levensstijl.

Elke maandag een dubbele aflevering vanaf 20.00 uur op FOX.

ONGOING

'Call Me Mother S2'

In de Canadese reality serie 'Call Me Mother', gepresenteerd door Dallas Dixon, strijden drie draghuizen tegen elkaar voor de felbegeerde titel van ‘First Child of Drag’. Elk huis zit vol met upcoming drag queens & kings en heeft een eigen 'Mother'. Dit zijn seizoen worden de mothers wederom vertegenwoordigd door drag queens Peppermint, Crystal en Barbada.

Het nieuwe seizoen van 'Call Me Mother' zit weer boordevol glamoureuze & unieke outfits tijdens de spraakmakende optredens. In de strijd om de titel 'First Child of Drag' worden de drag queens en kings uitgedaagd met groepsopdrachten, solo acts en lypsync battles.

Elke donderdag een dubbele afleveringen vanaf 21.00 uur op FOX.