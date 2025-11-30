Ontdek wat er in december te zien is op CANAL+, CANAL+ Action, Film1 en FilmBox

Gijs Naber, een van Nederlands populairste acteurs, vertolkt de hoofdrol in de spectaculaire zesdelige Europese productie 'War of the Kingdoms'.

De fantasy-serie brengt de middeleeuwse legende van Hagen von Tronje uit het gedicht Het Lied van de Nibelungen tot leven in een episch verhaal vol oorlog, wraak en verboden liefde. De serie ging afgelopen juli in première op Filmfest München.

Stream t/m 23 december elke dinsdag een aflevering bij CANAL+

Vanaf 29 november wekelijks om 20.30 uur op CANAL+ Action

'The Iron Claw'

Onder leiding van hun veeleisende vader Fritz bestormen de broers Kerry, Kevin, Mike en David Von Erich in de jaren tachtig de wereldtop van het show-worstelen. Terwijl ze in de ring ongekende successen behalen, worden ze buiten de spotlights achtervolgd door verlies en verdriet. Het waargebeurde, aangrijpende verhaal van een familie die roem vergaart, maar daar een grote prijs voor betaalt.

Stream vanaf 22 december

22 december om 20.30 uur op CANAL+ Action

'American Rust': seizoen 2

Een meeslepend familiedrama verteld door de ogen van de gecompliceerde politiechef Del Harris in de Rust Belt van zuidwestelijk Pennsylvania. Wanneer een lijk opduikt in een verlaten staalfabriek, raakt Harris verstrikt in het misdaadonderzoek. Als de zoon van de vrouw van wie hij houdt van de moord wordt verdacht, moet hij beslissen hoever hij bereid is te gaan om hem te beschermen.

Stream vanaf 27 december twee afleveringen, daarna wekelijks een aflevering

'Lust': seizoen 1

Een Zweedse komedieserie over Anette, die voor een overheidsonderzoek vrouwen van middelbare leeftijd ondervraagt over hun seksleven. Samen met haar drie vriendinnen, die al sinds de middelbare school hecht zijn, onderzoekt ze hoe seks bijdraagt aan gezondheid en plezier. Humor en herkenbare situaties geven een frisse kijk op de hormoongestuurde uitdagingen van het leven na de jeugd.

Stream seizoen 1 vanaf 20 december

'Love Actually'

De ultieme kerstfilm met een sterrencast. Het verhaal volgt verschillende personages in Londen, die allemaal op een andere manier met de liefde omgaan in de weken voor Kerstmis. Van de nieuwe liefde tussen een premier (Hugh Grant) en een jonge assistente (Martine McCutcheon) tot de worstelingen van een man (Alan Rickman) die verleid wordt door een collega (Emma Thompson) en een jongeman (Thomas Brodie-Sangster) die zijn crush probeert te veroveren.

Stream nu

'Beforeigners'

Een raadselachtig natuurverschijnsel staat centraal in deze Noorse sciencefiction-serie. Lichtflitsen in de oceaan brengen mensen uit het verleden naar het heden. Ze komen uit het stenen tijdperk, de Vikingperiode en de 19e eeuw. Terwijl de wereld zoekt naar antwoorden, blijft één ding zeker: ze blijven komen en er is geen weg meer terug. Winnaar van vier Gullruten-awards (Golden Screen).

Stream vanaf 13 december

'Hit Man'

Glen Powell en Adria Arjona in een sprankelende misdaadkomedie van Richard Linklater (Boyhood, Before Sunrise). Universiteitsdocent Gary (Powell) werkt undercover voor de politie en neemt verschillende persoonlijkheden aan om zich voor te doen als huurmoordenaar. Wanneer de beeldschone Madison (Arjona) verliefd wordt op één van zijn alter ego’s, de charmante Ron, raakt Gary verstrikt in een web van leugens, verlangen en gevaar.

Stream vanaf 31 december

31 december om 20.30 uur op CANAL+ Action

'Ferrari'

Adam Driver, Penélope Cruz en Shailene Woodley schitteren in dit meeslepende drama van regisseur Michael Mann (Miami Vice). In de zomer van 1957 balanceert ex-coureur Enzo Ferrari (Driver) op de rand van een persoonlijk en zakelijk faillissement. Terwijl zijn huwelijk met Laura (Cruz) onder spanning staat en hij rouwt om zijn overleden zoon, zet hij alles op alles om de levensgevaarlijke autorace Mille Miglia te winnen en zijn naam te redden.

Stream vanaf 8 december

8 december om 20.30 uur op CANAL+ Action

'The Sandham Murders': seizoen 1 t/m 5

De romans van Viveca Sten komen in deze Scandinavische misdaadserie tot leven. Een moordenaar heeft genadeloos toegeslagen op het idyllische eiland Sandhamn. Politie-inspecteur Thomas Andreasson (Cedergren) moet de zaak tot een goed einde brengen. Hij krijgt daarbij hulp uit onverwachte hoek van de knappe juriste Nora. Hun samenwerking levert veel resultaat op, meer dan Thomas had kunnen vermoeden…

Stream vanaf 1 december seizoen 1

Seizoen 2 vanaf 8 december

Seizoen 3 vanaf 15 december

Seizoen 4 vanaf 22 december

Seizoen 5 vanaf 29 december

In december bij Film1 Premiere en Film1 on demand

'One Life'

Tranentrekkende biografische film over de oorlogsheld Sir Nicholas Winton (Johnny Flynn) die meer dan zeshonderd Joodse kinderen uit handen van de nazi’s wist te redden. Vijftig jaar later worstelt de oudere Winton (Anthony Hopkins) nog steeds met schuldgevoelens over degenen die hij niet kon redden. Een onverwachte uitnodiging voor een BBC-televisieprogramma verandert alles.

Zaterdag 6 december om 20.30 uur

'Silent Night'

Regisseur John Woo brengt een intense, woordloze actiefilm met Joel Kinnaman in de hoofdrol. Op kerstavond rouwt Brian (Kinnaman) om zijn zoon, die werd gedood door een verdwaalde kogel van een bende. Zelf raakte hij zijn stem kwijt door het incident. Verbitterd en eenzaam beraamt hij een plan om de gangsters te doden.

Zaterdag 20 december om 20.30 uur

'Babes'

Beste vriendinnen Eden (Ilana Glazer) en Dawn (Michelle Buteau) leiden totaal verschillende levens: Dawn is moeder, Eden vrijgezel. Wanneer Eden onverwacht zwanger raakt, staat haar leven op z’n kop. Zonder partner of familie om op terug te vallen, heeft ze meer dan ooit de steun van haar beste vriendin nodig.

Zaterdag 13 december om 20.30 uur

'A Bad Moms Christmas'

De overbelaste moeders Amy, Kiki en Carla (Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn) willen eindelijk een ontspannen Kerst vieren, maar hun eigen moeders duiken plots op. Ruth, Sandy en Isis (Christine Baranski, Cheryl Hines en Susan Sarandon) zorgen voor chaos met hun veeleisende en excentrieke gedrag.

Kerstavond

24 december om 20.30 uur

'May December'

Intrigerend psychologisch drama, genomineerd voor de Gouden Palm in Cannes, met steractrices Julianne Moore en Natalie Portman. Twintig jaar na een beruchte affaire probeert Gracie (Moore) haar rustige gezinsleven voort te zetten met haar 23 jaar jongere echtgenoot. Wanneer actrice Elizabeth (Portman) bij hen intrekt om Gracie te bestuderen voor een filmrol, worden oude wonden geopend.

Arthouse Sunday

Zondag 28 december om 20.30 uur

Elke maandag een Film van de Week bij FilmBox

'Ezra'

Een ontroerend drama met Robert De Niro en Bobby Cannavale. Stand-up comedian Max (Cannavale) staat voor een moeilijke keuze wanneer zijn autistische zoon Ezra dreigt te worden ingeschreven op een speciale school en medicatie moet nemen. In een impulsief besluit leent Max de auto van zijn vader (De Niro) en neemt Ezra mee op een roadtrip naar Los Angeles, met een optreden bij Jimmy Kimmel als doel. Wat volgt is een hartverwarmende reis vol humor.

Maandag 3 december om 20.30 uur

'Priscilla'

Sofia Coppola ('Lost in Translation') regisseerde dit intieme portret van Priscilla Beaulieu, die als tiener de jonge superster Elvis Presley ontmoette op een feestje. Wat volgde was een meeslepende liefdesgeschiedenis, waarin achter het publieke imago van de rock-’n-roll-legende een kwetsbare wereld van liefde, eenzaamheid en verlangen zichtbaar wordt. Een betoverend verhaal over opgroeien in de schaduw van een icoon.

Maandag 8 december om 20.30 uur

'Gunner'

Luke Hemsworth en Morgan Freeman in een actiethriller over een kolonel die het tijdens een trip met zijn twee zoons aan de stok krijgt met een bende drugsdealers. Wanneer zijn zoons worden gegijzeld door Dobbs, zoon van bendeleider Kendric Ryker (Freeman), zet Gunner al zijn militaire vaardigheden in om hen te redden.

Maandag 15 december om 20.30 uur

'Decision to Leave'

De veelbesproken filmmaker Chan-Wook Park ('Oldboy') won de prijs voor Beste Regie in Cannes voor dit romantische misdaaddrama met intriges en misleidingen. De ijverige detective Hae-Joon onderzoekt de verdachte dood van een man die van een berg is gevallen. Seo-Rae, de jonge weduwe van de man, lijkt niet erg rouwig om het verlies. Hae-Joon heeft zijn bedenkingen, maar raakt in de ban van deze ongrijpbare vrouw.

Maandag 22 december om 20.30 uur

'Emily'

Barbie-ster Emma Mackey schittert als de rebelse schrijfster Emily Brontë, die zich verzet tegen de beperkingen van haar familie en de bekrompen samenleving van Yorkshire. Wanneer ze onverwacht de liefde vindt, laait haar verlangen naar vrijheid en creativiteit op. Aangespoord door haar broer Branwell (Fionn Whitehead) volgt Emily haar eigen pad en schept ze het meesterwerk Wuthering Heights.

Maandag 29 december om 20.30 uur