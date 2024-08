Ontdek vergeten relikwieën en buitenaardse mysteries op The HISTORY Channel

Op maandag 2 september om 17.00 uur zijn er dagelijks nieuwe afleveringen van 'American Pickers' te zien waarin we een team volgen dat door Amerika reist om vergeten relikwieŽn te vinden en te herstellen.

Ze ontdekken waardevolle items in tussen de rommel en in kelders, ontmoeten kleurrijke personages, en laten zien dat antiekhandel meer is dan chique boetiekjes.

Kun jij ook geen genoeg krijgen van 'Curse of Skinwalker Ranch'? De serie keert op dinsdag 17 september om 20.30 uur wekelijks terug voor zijn vijfde seizoen. Rancheigenaar Brandon Fugal en zijn team onderzoeken het mysterieuze 512 hectare grote terrein in Utah, met nieuwe operaties in het East Field. Dit seizoen gebruiken ze geavanceerde technologie en doen verbluffende ontdekkingen van mogelijke buitenaardse en onverklaarbare fenomenen.

The HISTORY Channel sluit september af met de beruchte motorbende de Hells Angels. In 'Secrets of the Hells Angels' duikt The HISTORY Channel diep in de geheimen van deze club met exclusieve interviews van voormalige leden, politieagenten en slachtoffers, en verhalen over moordcomplotten, drugs en motoroorlogen. Vanaf 25 september elke woensdag om 22.20 uur te zien.

AMERICAN PICKERS

Vanaf 2 september op doordeweekse dagen om 17.00 uur

Dit is niet de antiekwinkel van je oma. De American Pickers zijn op een missie om Amerika te recyclen, zelfs als dat betekent dat ze in ontelbare stapels smerige troep moeten duiken of van het land van een gewapende huiseigenaar worden weggejaagd.

De Pickers rijden het hele land door en verdienen de kost door vergeten relikwieën in hun oude glorie te herstellen, waarbij ze van iemands afval een schat maken voor een ander. De show volgt het team terwijl ze het land afstruinen op zoek naar verborgen juweeltjes in schroothopen, kelders, garages en schuren, waar ze eigenzinnige personages ontmoeten en hun verbazingwekkende verhalen horen.

Als je denkt dat de antiekhandel alleen maar draait om chique boetiekjes en geniepige handelaren, dan verandert deze show misschien je mening - en leer je ondertussen het een en ander over de Amerikaanse geschiedenis.

CURSE OF SKINWALKER RANCH

Vanaf 17 september elke dinsdag om 20.30 uur

Het vijfde seizoen van de populaire serie 'Curse of Skinwalker Ranch' van The HISTORY Channel volgt de dapperste pogingen tot nu toe van rancheigenaar Brandon Fugal en zijn team onder leiding van hoofdonderzoeker Erik Bard en astrofysicus dr. Travis Taylor, om de ultieme waarheid te onthullen achter het beruchte, 512 hectare grote, abnormale terrein in het noordoosten van Utah.

Het mysterieuze gebied dat ook bekend staat als de Driehoek blijft een belangrijk aandachtspunt voor het team, terwijl Erik en Travis nieuwe operaties leiden in het aangrenzende gebied dat bekend staat als het East Field; een locatie waar ze eerder opnamen hebben gemaakt van UAP's en oude Indiaanse rotstekeningen, en rotsformaties hebben ontdekt die interdimensionale portalen voorstellen.

Daarnaast wordt het team dit seizoen gevolgd wanneer ze nieuwe geavanceerde technologie, boor- en graafwerkzaamheden uitvoeren, waarbij nieuwe ontdekkingen hen verbijstert. Terwijl ze hun meest ingrijpende operatie tot nu toe uitvoeren, wordt onthuld dat het team niet alleen te maken zou kunnen hebben met iets dat niet van deze wereld is, maar dat het ook verband zou kunnen houden met andere fenomenen die ze tot nu toe op het terrein zijn tegengekomen.

SECRETS OF THE HELLS ANGELS

Vanaf 25 september elke woensdag om 22.20 uur

Onder leiding van de voormalige leider Sonny Barger breidde de 'broederschap' van de Hells Angels zich uit over de Verenigde Staten. Met voortdurende beschuldigingen van criminele activiteiten werd de motorclub bekend als een serieuze bedreiging die je niet zomaar tegenhoudt. 'Secrets of the Hells Angels' onderzoekt de geschiedenis van de groep misdadigers om de donkerste geheimen van de organisatie te onthullen. Met toegang tot vijf voormalige voorzitters waaronder PeeWee Goldsmith, Thomas Eriksen, Pat Matter, Matt Zanoskar en George Christie en exclusieve interviews met politieagenten, undercoveragenten, slachtoffers en meer, wordt onthuld dat de Hells Angels een veel gewelddadigere, sluwere en beter georganiseerde groep waren dan men zich realiseerde.

Elke aflevering verkent opmerkelijke verhalen, zoals de transformatie van de Cleveland Hells Angels divisie van motorclub naar moordclub, een moordcomplot om Mick Jagger, de leider van de Rolling Stones, om te brengen en verhalen over drugs, gewelddadige aanvallen en rivaliserende motoroorlogen. In de serie is ook de ex-vrouw van Sonny te zien, Noel Barger, die voor het eerst spreekt over de motieven van Sonny en de geheime waarheid onthult die hun relatie heeft verwoest. De diepgaande, nooit eerder gehoorde interviews, zeldzame archiefbeelden en exclusieve inhoud onthullen de meest afgeschermde geheimen van de club en uiteindelijk de tol die het kost om een Angel te zijn.

