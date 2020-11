'Ondersteboven van Afrika' doet Rwanda aan

Rwanda kennen we vooral van de genocide in de jaren '90. Het is ook een van de modernste landen van Afrika. Terwijl het economisch voor de wind gaat, zijn er ook geruchten over het schenden van mensenrechten en censuur op persvrijheid.

Waldemar wordt geconfronteerd met het scheve beeld dat wij van de Rwandezen hebben, maar ook hoe er naar hem als witte man wordt gekeken. Hij bezoekt er de Ba'twa, een bergvolk van kleine mensen, dat de toegang tot het natuurpark ontnomen is, om plaats te maken voor de berggorilla's, waar voornamelijk witte toeristen met veel geld op af komen.

