Onder meer Danny Vera, Bilal Wahib en Stefano Keizers en anderen in nieuw seizoen 'Rooijakkers Over De Vloer'

RTL 4

In het nieuwe derde seizoen van 'Rooijakkers Over De Vloer' bezoekt Art wederom Bekende Nederlanders thuis en op het werk. Ze geven hem een bijzonder kijkje in hun wereld en dat resulteert in mooie persoonlijke en openhartige gesprekken.

Dit seizoen bezoekt Art onder andere Geraldine Kemper, Danny Vera, Bilal Wahib en Stefano Keizers.

Art Rooijakkers: 'In dit derde seizoen mag ik weer binnenkijken bij een aantal bekende Nederlanders. Van een persoonlijk en openhartig gesprek met Geraldine Kemper, die stralend opbiecht dat ze weer verliefd is en mij haar nieuwe vriend laat zien tot een hilarisch en intrigerend gesprek waarin ik Stefano Keizers probeer te doorgronden. Ook genoot ik zelf oprecht van het ontwapende enthousiasme van Bilal Wahib, die mij zijn nieuwe appartement laat zien, me meeneemt naar de buurt waar hij geboren werd en geraakt is als ik hem verras met een mini reünie met zijn basisschool vrienden. Ik tref de meest trotse vader van Zeeland, Danny Vera en ik ben erbij als hij na zijn megahit Rollercoaster Nederland weer vol in het hart raakt, nu met een nummer samen met Andre van Duin. Heel bijzonder, zeker in deze tijd, om te maken en natuurlijk ook om te kijken. We zullen ook nog een paar andere, bijzondere gasten bezoeken die we in een later stadium bekend maken.'

De opnames van 'Rooijakkers Over De Vloer' zijn nog in volle gang en de aankomende periode zullen er nog meer gasten bekend gemaakt worden.

'Rooijakkers Over De Vloer', geproduceerd door TIN CAN, is vanaf 3 maart elke woensdag om 21.30 uur te zien bij RTL 4.