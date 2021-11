Onbekende getuige fatale mishandeling Mallorca in 'Opsporing Verzocht'

Dinsdag wordt in 'Opsporing Verzocht' een foto getoond van een onbekende man die mogelijk de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca heeft gefilmd. De man staat op beeldmateriaal van andere getuigen. Daarop is te zien dat hij zijn telefoon in een 'filmhouding' vasthoudt.

Maren Wonder van de politie Midden-Nederland: 'Zulk materiaal is voor ons heel belangrijk, omdat we dat mogelijk kunnen gebruiken om de gebeurtenissen 100% duidelijk te krijgen. Maar ook als hij niet heeft gefilmd, is hij een cruciale ooggetuige.'

De 27-jarige Carlo Heuvelman raakte op 14 juli zo zwaar gewond tijdens een confrontatie met een groep Hilversumse verdachten, dat hij een aantal dagen later overleed. Sinds vandaag is er een beloning van 15.000 euro uitgeloofd. In 'Opsporing Verzocht' meer nieuws over het onderzoek.

Rotterdammer overleeft schot in gezicht

In de Rotterdamse wijk Delfshaven vond in de nacht van 14 op 15 oktober een moordpoging plaats. Een 45-jarige Rotterdammer werd van dichtbij onder vuur genomen op de 1e Schansstraat. De allereerste kogel raakte de Rotterdammer in het gezicht. Omdat het slachtoffer daarna opzij viel, miste een tweede kogel doel. Het slachtoffer overleefde wonderbaarlijk de aanslag op zijn leven. Een woordvoerder van de politie Rotterdam geeft meer informatie over de schutter.

Bewakingsbeelden gewelddadige overvallers Noord-Holland

Een week terug werd in 'Opsporing Verzocht' aandacht gevraagd voor de dood van de 72-jarige Sjaak Groot uit Berkhout. Groot werd afgelopen juni doodgeschoten tijdens een overval op zijn huis aan het Oosteinde. Een aantal uur na de uitzending kon een 27-jarige Alkmaarder worden aangehouden.

De zoektocht naar de andere betrokkenen van deze fatale overval gaat door. Zij maken mogelijk deel uit van een groep daders die in wisselende samenstellingen het afgelopen jaar meer uiterst gewelddadige overvallen in de regio tussen Alkmaar en Hoorn heeft gepleegd. In de uitzending van vanavond worden meer details gegeven en beelden getoond rond twee van die overvallen. Zo vertelt het vrouwelijke slachtoffer van een overval in de nacht van 3 op 4 juni in Heerhugowaard, dat haar zoon met een strijkijzer werd bewerkt.

Verder wordt onder andere aandacht besteed aan een overval op een Utrechtse snackbar en een KFC in Amsterdam.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 10 november om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.