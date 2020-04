Omroep MAX zendt 'Recht van Spreken' met Louis van Dijk opnieuw uit

Op donderdag 16 april om 22.25 uur op NPO 2 wordt 'Recht van Spreken' met Louis van Dijk opnieuw uitgezonden. Dit in verband met zijn overlijden. Met presentator Elles de Bruin blikt Van Dijk terug op zijn werk en leven.

Pianist Louis van Dijk doorliep het conservatorium en brak in de jaren 60 door met zijn jazzmuziek. Hij werd vooral bekend met zijn optredens met De Gevleugelde Vrienden, met Pim Jacobs en Pieter van Vollenhoven.

Over zijn gezondheid en de Alzheimer die geconstateerd is bij hem, zegt Van Dijk in 'Recht van Spreken': 'Ik heb er zelf niet echt last van, het is alleen heel rot voor mijn omgeving.' Is hij bang dat hij op een gegeven moment zijn gevoel voor muziek kwijtraakt? 'Dat droomde ik vroeger wel eens. Maar het is bij mij zo ingeslepen, het gaat automatisch, je raakt het nooit kwijt. Ook niet met Alzheimer.'

'Recht van Spreken', donderdag 16 april om 22.25 uur op NPO 2.