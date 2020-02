Olga Commandeur, Bart Chabot en Brainpower te gast bij ''Tijd voor MAX'

Foto: Omroep MAX - © Hans Vink 2019

In de week van maandag 17 februari tot en met vrijdag 21 februari ontvangen Sybrand Niessen en Martine van Os interessante gasten.

Met deze week onder anderen Bart Chabot, Brainpower en Olga Commandeur. In de keuken staan bekende gezichten van 'Heel Holland Bakt'. 'Tijd voor MAX' is elke werkdag te zien om 17.10 uur op NPO 1.

De week begint maandag 17 februari met een bezoek van schrijver, dichter en theaterpersoonlijkheid Bart Chabot die komt vertellen over zijn nieuwste roman Mijn vaders hand. Dit is een autobiografie waarin hij terugkijkt op zijn ‘horrorjeugd’. Ook te gast bij 'Tijd voor MAX' is rapper Brainpower om te praten over het Multatuli-jaar, en waarom hij groot fan is van de schrijver van Max Havelaar. Verder brengt Olga Commandeur een bezoek aan Sybrand en Martine om het twintigjarig bestaan van 'Nederland in Beweging' te vieren. In de keuken één van de finalisten van dit seizoen van 'Heel Holland Bakt': Esther.

Op dinsdag 18 februari schuift schrijfster Manouk van der Meulen aan. Zij woont in Zweden, maar is voor even terug in Nederland om bij 'Tijd voor MAX' te praten over haar boek De rode draagdoek. Hierin staat een vrouw haar baby af en besluit in Afrika met beschadigde olifanten te gaan werken. Wat bracht Manouk op dit thema? Verder is het dit jaar 50 jaar geleden dat in het Kralingse Bos het Holland Pop Festival plaatsvond. Robert Jan Stips komt langs om te praten over het muzikale theaterproject Kralingen waaraan hij samen met onder anderen Leo Blokhuis en Ricky Koole werkt en waarin wordt teruggeblikt op dat bijzondere weekeinde in 1970. In de keuken staat tv-kok Mounir Toub.

Acteurs Matteo van der Grijn en Vincent Croiset zijn woensdag 19 februari te gast. Binnenkort zijn zij te zien in de tragikomedie Cocktails, die op 22 februari in première gaat. Ook aanwezig is componist, pianist en orkestleider Ruud Bos die nummers schreef voor onder meer Toon Hermans, Willeke Alberti en Gerard Cox. Dan: Jean Kwok, een schrijver die geboren is in Hong Kong, opgroeide in New York en nu woont in Voorschoten. Niemand minder dan Janny van der Heijden staat in de keuken.

Op donderdag 20 februari is sportcommentator Jack van Gelder te gast. Hij is ambassadeur van campagne Lees Voort! en vertelt in 'Tijd voor MAX' hoe hij zijn eigen kleinkinderen met boeken in aanraking brengt. Ook te gast is Marnix Knetemann, deelnemer aan het vorige seizoen van het programma 'Boer zoekt Vrouw'. Boer Marnix vond uiteindelijk de liefde, maar wel ná de datingshow. Met hem blikken we vooruit op de nieuwe serie van 'Boer zoekt Vrouw' die komende zondag van start gaat. Zangeres Elske DeWall komt in de studio zingen en 'Heel Holland Bakt'-finalist Jeanette staat in de keuken.

Vrijdag 21 februari komt wijnkenner Harold Hamersma langs. Hij blijkt zowaar een link met bier te hebben: deze maand verscheen zijn boek Onder de rook van de Heineken, waarin hij terugkijkt op zijn jeugd in de Amsterdamse volksbuurt De Pijp. Wetenschapsjournalist Anna Gimbrère bespreekt de nieuwste ontwikkelingen op haar vakgebied en in de keuken staat Meester Patissier en Meester Boulanger Robèrt van Beckhoven. Het optreden is van zangeres Lenny Kuhr, die zaterdag 22 februari haar zeventigste verjaardag viert. Haar nieuwste album en tournee heten Het lied gaat door, dus Lenny is nog lang niet uitgezongen!

'Tijd voor MAX', elke werkdag om 17.10 uur bij MAX op NPO 1.