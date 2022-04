Oekraïne centraal in speciale paasuitzendingen EO

Komend paasweekend staan diverse EO-programma's in het teken van Pasen en de oorlog in Oekraïne. Zo brengt Arjan Lock in een speciale uitzending van het EO-programma 'Crux' het paasvuur met een bemoediging naar het door oorlog verscheurde land en presenteert Jurjen ten Brinke een speciale kerkdienst die is georganiseerd met en voor Oekraïense vluchtelingen.

Het is bijna twee maanden geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Komend weekend is het Pasen. Een belangrijk christelijk feest dat door miljoenen gelovigen wereldwijd gevierd wordt. Maar wat valt er te vieren als er zo veel verdriet en pijn is in Oekraïne? Komende zaterdagavond is er een speciale uitzending van 'Crux' vanuit Oekraïne te zien, zondagmorgen is er een, samen met de Protestantse Kerk, georganiseerde bijeenkomst te zien waarin gemeenteleden en Oekraïense vluchtelingen elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan over Pasen.

EO-presentator Arjan Lock: 'Voor Oekraïners is de taal van geloven, rituelen en symbolen de taal die door iedereen begrepen wordt. Ik ging erheen met de vraag: Hoe vier je Pasen als je land verscheurd is door oorlog, als je te maken hebt met bombardementen. Als er om je heen duizenden doden vallen, kun je dan vieren dat Christus uit de dood is opgestaan? Ik heb bewondering gekregen voor al die Oekraïense christenen, die ondanks alles hun geloof niet verliezen en Pasen gaan vieren.'

Drie Nederlandse kerkleiders spraken een gebed en bemoediging uit voor drie Oekraïense gelovigen. Bisschop De Korte spreekt een bemoediging uit voor priester Grzegorz Draus die meer dan 200 vluchtelingen opvangt en dagbesteding probeert te geven in zijn kerk. Hannelise Tvedt, de geestelijke leider van het Leger des Heils in Nederland, heeft een zegenbede voor heilssoldaat, Sergei Nika, die op het punt staat om zijn huis te verlaten vanwege de oorlog. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, heeft een boodschap voor Petro Mayba die als priester in oorlogstijd gewoon op zijn post blijft om honderden mensen te helpen om te vluchten.

Paasdienst met vluchtelingen

In de Bethlehemkerk in Hilversum viert de Protestantse Gemeente het Paasfeest samen met vluchtelingen uit Oekraïne. Veel kerken in Nederland nodigen hen uit om samen Pasen te vieren. Hoe beleven ze het feest van een nieuw begin, terwijl er zoveel gaande is in hun eigen land? Presentator Jurjen ten Brinke gaat voor in de viering waarin liederen gezongen worden die ook in Oekraïne bekend zijn en meegezongen kunnen worden. Ook zijn er tijdens een gezamenlijke maaltijd gesprekken met de vluchtelingen en gemeenteleden die betrokken zijn op de situatie Oekraïne.

Vrede

Ten Brinke: 'De oorlog in Oekraïne houdt ons bezig. We maken ons zorgen. Met deze dienst met Oekraïense vluchtelingen en betrokken gemeenteleden willen wij als EO en de PKN christenen bemoedigen met Pasen in deze moeilijke tijd. Op eo.nl/vrede kunnen mensen ook met Pasen een vredesbericht achterlaten. Zo kunnen we elkaar bemoedigen in deze onrustige wereld.'

'Crux', zaterdag 16 april om 19.15 uur bij de EO op NPO 2.

‘Kerkdienst met Oekraïense vluchtelingen’, zondag 17 april 9.45 uur.