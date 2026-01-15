NTR herhaalt vrijdag documentaire over Astrid Roemer
Naar aanleiding van het overlijden vorige week van schrijfster Astrid Roemer (1947-2026) herhaalt 'Het Uur van de Wolf' (NTR) morgen, vrijdag 16 januari om 14.00 uur op NPO 2, de documentaire 'Astrid H. Roemer: de wereld heeft gezicht verloren' (2016), gemaakt door Cindy Kerseborn.
Daarna is de documentaire een week lang te zien op NPO Start.
Regisseur Cindy Kerseborn (1956-2019) trof Roemer op een bijzonder moment. Vijftien jaar lang, tussen 2000 en 2015, was ze onvindbaar geweest voor de buitenwereld. Ze had rondgetrokken met kat, laptop en rugzak. Niemand wist meer waar ze was, ze leefde in complete afzondering. Uiteindelijk wist Kerseborn haar na een intensieve zoektocht op te sporen en aan de praat te krijgen. En al was het soms met tegenzin: de charismatische Roemer toonde zich van een kwetsbare kant.
Niet alleen prachtige gedichten komen voorbij, maar ook fraaie uitspraken:
'Met Suriname ben ik getrouwd
Nederland is mijn minnaar
met Afrika heb ik een homoseksuele relatie
en met elk ander land ben
ik bereid slippertjes te maken'
'Astrid H. Roemer: de wereld heeft gezicht verloren', vrijdag 16 januari om 14.00 uur bij de NTR op NPO 2 en is daarna een week lang te bekijken op NPO Start.
https://npo.nl/start/serie/het-uur-van-de-wolf
Meer artikels over NTR
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- De jury van 'KRO-NCRV Lief gebaar Award 2025' is bekend
- Tv- en radiopresentator Robert Jensen overleden op 52-jarige leeftijd
- Marco van Basten legt zijn tv-werk voor Ziggo Sport voorlopig neer
- Jeroen Van Dyck doet intrede als toyboy van Marianne in 'Thuis'
- Malou Petter is terug bij de NPO als presentator 'EenVandaag'
- NTR herhaalt vrijdag documentaire over Astrid Roemer
- Vrijdag in 'Meldpunt Actueel': mantelzorgers overbelast maar overheid vraagt hen meer te doen
- Dit zie je vrijdag in 'Ik Vertrek XL'
- EK Handbal 2026 mannen exclusief live bij Ziggo Sport
- Eric Goens laat professionele huurmoordenaar aan het woord in 'Dealen met Coke'
- Componist der Nederlanden Camiel Jansen co-presentator NPO Klassiek-programma 'Podium'
- NPO 3FM en NPO FunX vieren 40 jaar Eurosonic Noorderslag
- Chaos bij Qmusic: verboden woord 'beetje' zorgt direct voor ongekende reeks versprekingen
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' zondag live vanuit Maarssen
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
Multimedia SPOTLIGHT
-
Disney+ onthult teaser voor tweede seizoen van 'Paradise'
-
Derde seizoen van 'Euphoria' binnenkort op HBO Max
-
Eric Goens laat professionele huurmoordenaar aan het woord
-
Exclusieve kijk achter de schermen van BK-winst Thibau Nys
-
'De Tafel van Gert' is terug vanaf 19 januari
-
Aster Nzeyimana bekent: 'Bestemming X' blijft in België
-
Kijk dit voorjaar naar het laatste seizoen van 'The Boys' op Prime Video
-
Kijk het nieuwe seizoen van 'Industry' op HBO Max
-
Frustraties steken de kop op in 'Bestemming X'
-
Kijk de eerste beelden van 'De Twaalf: De Botoxmoorden'
-
Tante Rita keert terug in de midseizoensfinale van 'Familie'
-
Dit zie je in 2026 op Netflix
-
Kijk de eerste beelden van de nieuwe fictiereeks 'All in'
-
Netflix deelt de officiële trailer van 'Agatha Christie’s Seven Dials'
-
Ontdek de eerste beelden van 'Juliet' seizoen 2
-
'Welkom Aan Boord' vliegt weer uit!
-
Netflix kondigt zesde seizoen 'Emily in Paris' aan
-
Netflix lost trailer van 'The Rip' met Ben Affleck en Matt Damon
-
Ode aan Circus Camillein 'JAMES & Co'
-
'De Rechtbank' opent opnieuw de deuren
-
Benjamin maakt geen goede beurt in 'Winter Vol Liefde'
-
Het verboden woord is terug!
-
Maarten & Dorothee verdubbelen jaarloon in 60 seconden
-
Ontdek de officiële trailer van 'Megan', seizoen 2
-
Dit is de eerste afvaller van 'Bestemming X'
-
Elodie Gabias leert het vakjargon van urologie in 'Een Echte Job'
-
Vanaf maandag is 'Florentina' je nieuwe afspraak bij VTM
-
Aster in 'Bestemming X': 'Dit zijn mijn twee finalisten'
-
VTM Series brengt adrenaline van ER terug
-
Eindelijk ontmaskerd! King Krab, wie ben je echt?
Kijktip van de dag
Nicolas krijgt in Polen onverwacht gezelschap van vrijgezel Tine. Nicole belandt in Oostenrijk bij de spraakzame B&B-uitbater Dirk. Benjamins complimenten vallen in Zürich niet overal in goede aarde bij kinderoppas Inn.
'Winter Vol Liefde', om 20.40 uur op VTM.