NTR herhaalt vrijdag documentaire over Astrid Roemer

Naar aanleiding van het overlijden vorige week van schrijfster Astrid Roemer (1947-2026) herhaalt 'Het Uur van de Wolf' (NTR) morgen, vrijdag 16 januari om 14.00 uur op NPO 2, de documentaire 'Astrid H. Roemer: de wereld heeft gezicht verloren' (2016), gemaakt door Cindy Kerseborn.

Daarna is de documentaire een week lang te zien op NPO Start.

Regisseur Cindy Kerseborn (1956-2019) trof Roemer op een bijzonder moment. Vijftien jaar lang, tussen 2000 en 2015, was ze onvindbaar geweest voor de buitenwereld. Ze had rondgetrokken met kat, laptop en rugzak. Niemand wist meer waar ze was, ze leefde in complete afzondering. Uiteindelijk wist Kerseborn haar na een intensieve zoektocht op te sporen en aan de praat te krijgen. En al was het soms met tegenzin: de charismatische Roemer toonde zich van een kwetsbare kant.

Niet alleen prachtige gedichten komen voorbij, maar ook fraaie uitspraken:

'Met Suriname ben ik getrouwd

Nederland is mijn minnaar

met Afrika heb ik een homoseksuele relatie

en met elk ander land ben

ik bereid slippertjes te maken'

'Astrid H. Roemer: de wereld heeft gezicht verloren', vrijdag 16 januari om 14.00 uur bij de NTR op NPO 2 en is daarna een week lang te bekijken op NPO Start.