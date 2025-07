NPO Doc 'Geluif in 't goeje over 'drakendorp' Beesel' maandag op NPO 2

In het kleine Limburgse dorp Beesel vindt om de zeven jaar het gigantische spektakel Draaksteken plaats. In de documentaire Geluif in 't goeje is te zien hoe het dorp zich voorbereidt op het Draaksteken van 2023.