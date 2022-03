Noord-Hollandse mbo-studenten bouwden replica onderzeeboot voor 'Jekels Jacht'

In de NTR-serie 'Jekels Jacht' voert wetenschapsjournalist Diederik Jekel belangrijke experimenten uit de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis opnieuw uit. Op 12 maart is de aflevering te zien over de eerste onderzeeboot ter wereld, bedacht door Cornelis Drebbel.

Zes studenten van het Noord-Hollandse Horizon College maakten een replica van de onderzeeboot van Drebbel.

In vier maanden timmerden de mbo-studenten Hout & Meubel de onderzeeboot in elkaar. De tv-ploeg registreerde het. Maar daar blijft het niet bij. In bijzijn van de studenten wordt de boot op het terrein van de Directie Materiële Instandhouding op de marinebasis in Den Helder te water gelaten, met Diederik aan het roer.

De uit Alkmaar afkomstige Cornelis Drebbel (1572-1633) was een begaafd technicus en uitvinder. Hij ontwierp de eerste onderzeeboot ter wereld. Om het experiment te herhalen staat Diederik voor een aantal lastige uitdagingen. Want hoe kwam Cornelis Drebbel in zijn tijd bijvoorbeeld aan zuurstof terwijl het pas 150 jaar erna werd ontdekt? En natuurlijk de ultieme vragen: kan Diederik ermee varen en houdt hij het droog?

'Jekels Jacht', zaterdag 12 maart om 19.50 uur bij de NTR op NPO 2.