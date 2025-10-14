Nina worstelt met de toestand van haar moeder in 'Oogappels'

Het gaat niet goed met haar moeder en daar worstelt Nina enorm mee. Merel solliciteert bij een klein advocatenbureau. Tim krijgt slecht nieuws over een oude schoolvriend.

Carola wordt mee uit gevraagd en Fabie maakt zich zorgen over het leeftijdsverschil tussen haar en Laszlo. Marcel besluit zijn tuinhuis op te gaan knappen zodat zijn nichtje er kan gaan wonen en Merel meldt zich weer bij haar therapeute om voor eens en voor altijd af te rekenen met de schaduw van haar moeder.

'Oogappels', woensdag 15 oktober om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.