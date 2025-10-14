'De Slimste Mens ter Wereld' is terug! Dit zijn de kandidaten van de eerste week
Eerste sneak peek: pakken 'The Masked Singer 2025' flitsen onverwacht voorbij in 'De Verraders'
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Nina worstelt met de toestand van haar moeder in 'Oogappels'

dinsdag 14 oktober 2025
Foto: BNNVARA - © Mark de Blok 2021

Het gaat niet goed met haar moeder en daar worstelt Nina enorm mee. Merel solliciteert bij een klein advocatenbureau. Tim krijgt slecht nieuws over een oude schoolvriend.

Carola wordt mee uit gevraagd en Fabie maakt zich zorgen over het leeftijdsverschil tussen haar en Laszlo. Marcel besluit zijn tuinhuis op te gaan knappen zodat zijn nichtje er kan gaan wonen en Merel meldt zich weer bij haar therapeute om voor eens en voor altijd af te rekenen met de schaduw van haar moeder.


'Oogappels', woensdag 15 oktober om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.


Oogappels op tv
Woensdag 15 oktober 2025 om 20u35  »
NPO 1
Tim krijgt slecht nieuws over een oude schoolvriend. Carola wordt mee uit gevraagd en Fabie maakt zich zorgen over het leeftijdsverschil tussen haar en Laszlo.
Woensdag 22 oktober 2025 om 20u35  »
NPO 1
Hansje gaat aan de slag op het kantoor van Maarten. Erik probeert de zorg voor Benjamin en zijn werk te combineren. Dina staat weer behoorlijk onder spanning op haar werk.

Sisi - Seizoen 4 (DVD)
DVD
Superman - 5 Film Collection (Blu-ray)
DVD
Dexter - The Complete Series + Dexter - New Blood
DVD
Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/
Meer artikels over BNNVARA
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Ontdek de programma's van vandaag in onze tv-gids.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 20:55
    Zorgen voor mama
    02:40
    Journaallus
  • 21:25
    Israel en de Palestijnen: de weg naar 7 oktober
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 21:00
    Elixir
    21:50
    Geen uitzending
  • 20:40
    Over Geld Gesproken
    02:30
    Geen uitzending
  • 21:35
    Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt
    03:05
    Geen uitzending
  • 20:35
    The Hunger Games: Mockingjay, Part 2
    06:00
    Qmusic
  • 20:35
    The Next Three Days
    07:00
    Willy
  • 20:35
    Girlfriends of Christmas Past
    05:20
    Merry Kissmas
  • 21:30
    The X-Files
    06:00
    Joe
  • 21:15
    De Slimste Mens Ter Wereld
    03:10
    Geen uitzending
  • 21:30
    Grey's Anatomy
  • 21:30
    Hawaii Five-0
    02:15
    The Fresh Prince of Bel-Air
  • 21:25
    Komen eten
    02:20
    Fur Babies
  • 21:25
    World's Most Evil Killers
  • 21:46
    Z-Energy
    06:00
    Herhalingslus
  • 21:46
    Diy on wheels
    00:00
    Oh What A Night
  • 21:25
    Sarah's Sweet Table
  • 21:00
    Bookish
    02:40
    Where the Wild Men Are With Ben Fogle
  • 21:30
    Lie to Me
    02:45
    The Real Housewives of Beverly Hills
  • 21:25
    De slimste mens
    02:20
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 21:30
    Nieuwsuur
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 21:05
    De Slopers
    02:35
    Rutger en de uitkeringstrekkers op vakantie