Nina worstelt met de toestand van haar moeder in 'Oogappels'
dinsdag 14 oktober 2025
Foto: BNNVARA - © Mark de Blok 2021
Het gaat niet goed met haar moeder en daar worstelt Nina enorm mee. Merel solliciteert bij een klein advocatenbureau. Tim krijgt slecht nieuws over een oude schoolvriend.
Carola wordt mee uit gevraagd en Fabie maakt zich zorgen over het leeftijdsverschil tussen haar en Laszlo. Marcel besluit zijn tuinhuis op te gaan knappen zodat zijn nichtje er kan gaan wonen en Merel meldt zich weer bij haar therapeute om voor eens en voor altijd af te rekenen met de schaduw van haar moeder.
'Oogappels', woensdag 15 oktober om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.
Oogappels op tv
Woensdag 15 oktober 2025 om 20u35 »
Tim krijgt slecht nieuws over een oude schoolvriend.
Woensdag 22 oktober 2025 om 20u35 »
Hansje gaat aan de slag op het kantoor van Maarten. Erik probeert de zorg voor Benjamin en zijn werk te combineren. Dina staat weer behoorlijk onder spanning op haar werk.
