Nieuwe theorie in coldcase Johan de Waal in 'Opsporing Verzocht'

Een team van rechercheurs houdt zich inmiddels weer dagelijks bezig met de moord op Johan de Waal (54) uit Boven-Hardinxveld. Johan verdween op 9 januari 2012, zijn lichaam werd pas 8 maanden later door vissers gevonden in een nabijgelegen kanaal.

Onder meer door recente artikelen in de regionale pers komt er steeds meer nieuwe informatie los rond de moord. In Opsporing Verzocht worden vanavond de laatste inzichten van het onderzoeksteam gedeeld. Ook zijn de spullen, waarmee het lichaam van het slachtoffer werd verzwaard, in de studio in Hilversum. Hierop zijn bijzondere kenmerken te zien die mogelijk naar de daders leiden. De beloning in dit onderzoek is inmiddels verhoogd tot 15.000 euro.

Man overvalt vrouw (76) in Leeuwarden

Een bewoonster van de Waling Dijkstrastraat in Leeuwarden werd 11 januari thuis overvallen door een man met een mes. Toen de man tiewraps tevoorschijn haalde, nam het slachtoffer een dapper besluit: ze rende snel naar buiten toen hij even niet oplette. De man is niet lang daarna gefilmd toen hij geld met het pasje van het slachtoffer opnam. Opmerkelijk detail: hij was mogelijk op een zogenaamde 'swapfiets'.

Plofkraak in hotel: tientallen gasten staan ‘s nachts op straat.

In de nacht van 30 op 31 december hebben twee mannen een levensgevaarlijke actie uitgehaald in een hotel in Diemen. Ze bliezen in het pand, vlakbij gastenkamers, een geldautomaat op. Op bewakingsbeelden is niet alleen de ravage te zien, maar ook de twee verdachten.

Politie Maastricht deelt beelden gewelddadige straatrovers

Op 8 juli werd in Maastricht een vrouw tot in een donker park achtervolgd door drie mannen, die haar met geweld beroofden. Regionale aandacht loste de zaak niet op. Omdat de mannen mogelijk landelijk actief zijn en rondtrekken, worden hun beelden vanavond landelijk gedeeld. Daarnaast onder andere aandacht voor een straatroof in Bergen op Zoom en fietsendiefstallen in Brabant. Ook wordt meer bekendgemaakt over een beloning in het onderzoek rond de dood van Knut Rietveld (55). Hij werd eind mei 2021 omgebracht in zijn eigen huis in Capelle aan den IJssel.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 22 februari om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.