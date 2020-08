Nieuwe seizoenen 'My Kitchen Rules' en 'MasterChef Australië' bij Net5

Nieuwe seizoenen 'My Kitchen Rules' en 'MasterChef AustraliŽ' bij Net5

Ook dit najaar zendt Net5 nieuwe seizoenen uit van de populaire kookprogramma's 'My Kitchen Rules' en 'MasterChef AustraliŽ'.

Vanaf maandag 31 augustus zijn om 18.30 uur seizoen 11 van 'My Kitchen Rules' en om 19.30 uur seizoen 12 van 'Masterchef Australië' dagelijks te zien.

Ook in het nieuwe seizoen van 'My Kitchen Rules' strijden tien teams van twee personen tegen elkaar waarbij ze hun huis transformeren tot een restaurant voor één avond. Echter, dit keer gaat het om vijf voormalige 'My Kitchen Rules' winnaars en vijf nieuwe teams De uiteindelijke winnaars gaan dit seizoen niet door naar de 'My Kitchen Rules' keuken, maar naar de keuken van een restaurant in Sydney waar zij een viergangen menu moeten bereiden. Dit alles onder leiding van chefs Pete Evans, Manu Feildel en Colin Fassnidge.

'Masterchef Australië' heeft dit jaar een nieuwe jury die bestaat uit Melissa Leong, Jock Zonfrillo en Andy Allen en maar liefst 24 populaire oud kandidaten. Nog nooit lag het niveau vanaf het begin zo hoog en nog nooit was 'MasterChef Australië' zo spectaculair. Daarnaast brengt wereldster Katy Perry een verrassingsbezoek aan de studio als gast jurylid. Haar nummer Hot 'N Cold is het themasong van de show en krijgt nu wel een heel letterlijke betekenis wanneer een van de kandidaten een behoorlijk pittig gerecht voor haar kookt. Wie van de 24 kandidaten mag zich alsnog laten bekronen tot 'MasterChef Australië'?

Uitzending vanaf maandag 31 augustus van maandag tot en met vrijdag, om 18.30 uur 'My Kitchen Rules' en om 19.30 uur 'MasterChef Australië' bij Net5 en op KIJK.nl.