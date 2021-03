Nieuwe reeks 'Van Vader naar Moeder' nu ook met BN'ers

Hoe voelt het als je ouders niet meer samen zijn? Je steeds je koffer moet inpakken en heen en weer reist tussen 2 huizen? In een nieuwe reeks van het NTR-kinderprogramma 'Van Vader naar Moeder' gaat Tatum Dagelet weer op pad met kinderen van gescheiden ouders.

Elke aflevering rijdt ze een kind van de ene ouder naar de andere, en praat ze met hen over hoe het is als je ouders gescheiden zijn. Dit seizoen is net even anders dan de vorige reeksen. De kinderen worden tijdens hun rit namelijk verrast door een BN’er die zelf ook gescheiden ouders heeft. Daarnaast staan in twee afleveringen de kinderen van gescheiden Bekende Nederlandse ouders, muzikant Tim Akkerman en tv-kok Roberta Pagnier, centraal.

'Dit wordt weer een geweldig seizoen', geeft Tatum aan. 'En dit keer zullen ook BN'ers meewerken die openhartig vertellen hoe ze de scheiding van hun ouders hebben ervaren. En ze geven tips hoe om te gaan met problemen en verdriet van de scheiding. Katootje ontmoet bijvoorbeeld haar idool Everon Jackson Hooi uit 'GTST', die samen met haar een scène naspeelt. Naoufel leert voetbaltrucs van zijn grote held Soufiane Touzani, en Anna’s hond krijgt een lekker maaltje van Diederik en Ayrton: de presentatoren van Koken met Konijnen. Dit alles om de wisseldag - die meestal beladen is voor kinderen van gescheiden ouders - eens een keer op een andere manier te beleven. Wat mij opvalt is dat kinderen nog altijd wensen dat hun ouders tòch weer bij elkaar komen. Zo spreken de drie kinderen van zanger Tim Akkerman zich daar heel open over uit. Het is een eer om de chauffeur van al deze kinderen te mogen zijn, die hun verhaal willen delen.'

Over 'Van Vader naar Moeder'

'Van Vader naar Moeder is gemaakt naar een idee van Tatum zelf. Als kind van gescheiden ouders weet ze wat voor impact een scheiding kan hebben op een kind. Met het programma wil ze dit onderwerp meer bespreekbaar maken door de kinderen zelf aan het woord te laten.

In het programma zie je hoe Tatum op de 'grote wisseldag' (van vader naar moeder, of omgekeerd) samen met het kind zijn/haar tas inpakt en gedag zegt tegen de ene ouder en gezinsleden in het huis. Dan stappen ze in de auto, waar Tatum onderweg naar de andere ouder het kind de kans geeft vrijuit te praten over zijn/haar leven.

Seizoen 1 van 'Van Vader naar Moeder' was genomineerd voor een Rose d’Or in de categorie Children and Youth en de serie won de 'Special Achievement Prize' tijdens de Prix Jeunesse 2020.

Producent: Skyhigh TV

'Van Vader Naar Moeder', vanaf 7 maart elke zondag rond 18.30 uur op NPO Zapp.