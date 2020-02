Nieuwe reeks 'Iedereen Verlicht' vanaf zondag

In de NTR-serie 'Iedereen Verlicht' reist Narsingh Balwantsingh in zijn tuk tuk door het land en ontmoet hij mensen die op een of andere manier op zoek zijn naar persoonlijke verlichting en meer levensgeluk.

Voor de een betekent dat een leven in meer spirituele zin, voor de ander een leven afgestemd op maatschappelijke duurzaamheid en voor een heleboel andere mensen iets daartussenin. Wat bezielt hen en hoe zijn zij tot hun nieuwe inzichten, tot 'verlichting' gekomen? Vanaf zondag is een nieuwe zesdelige reeks te zien.

Aflevering 1

Rintske Bosma overwon een heftige depressie. Dit deed ze door haar eigen denkpatronen te veranderen en positiever te gaan denken over zichzelf en over de wereld. Met haar bedrijf verkoopt ze nu gekleurde koffie- en thee- bekertjes met positieve teksten erop zoals ‘you can do it’ en ‘you’re wonderful’. En ze geeft trainingen om de werknemers van bedrijven te stimuleren om positiever te denken.

Jacques Klijn was tot 2008 directeur van een multinational. De financiële crisis betekende voor hem een keerpunt in zijn leven. Financieel ging het helemaal mis. Hij had belegd in verkeerde fondsen, raakte veel geld kwijt en knapte fysiek en mentaal.

Maar Jacques vond een nieuw pad: hij werd actief lid bij de Stichting Sai Anandam, die werkt vanuit het gedachtengoed van de Indiase leermeester Sai Baba. Op het Brabantse platteland runt de stichting een bibliotheek waar ook spirituele bijeenkomsten worden gehouden.

De tweelingzussen Marjolein en Mirthe Velkers besloten twee jaar geleden het roer om te gooien. Ze maakten van hun passie, boksen, hun beroep. Ze hebben een unieke training ontwikkeld die een combinatie is van mindfulness en boksen. Ze geven workshops aan grote bedrijven, aan mannen in pakken die volgens de tweeling de hele dag alleen maar in hun hoofd zitten. Narsingh volgt een workshop.

'Iedereen Verlicht', vanaf zondag 23 februari om 16.25 uur bij de NTR op NPO 2.