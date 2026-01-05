Nieuwe reeks 'Focus': vrouwenbrein onderbelicht bij PTSS

Vrouwen hebben een twee keer zo grote kans op het ontwikkelen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) als mannen. Toch is het meeste onderzoek naar deze stoornis gedaan bij mannen.

In de eerste aflevering van een nieuwe reeks 'Focus', het wetenschapsprogramma van de NTR, volgt presentator Petra Grijzen onderzoekers die pleiten voor meer onderzoek naar trauma in het vrouwenbrein.

'Ik schrok best wel, er is eigenlijk niks bekend', stelt hersenonderzoeker Sabrina van Heukelum (Radboud Universiteit). Zij zoekt in de hersenen welke sporen PTSS achterlaat en voor welke symptomen dat zorgt. Zijn die anders bij vrouwen? Tot op heden deed ze dat bij mannetjesmuizen, maar nu gaat ze ook vrouwtjesmuizen onderzoeken.

Petra zoekt verder naar de oorzaken van het verhoogde risico bij vrouwen. Volgens neurowetenschapper Mirjam van Zuiden (Amsterdam UMC) spelen meerdere factoren een rol. Vrouwen maken vaker traumatische gebeurtenissen mee, zoals seksueel en huiselijk geweld. Daarnaast ontdekte Mirjam, tijdens haar langlopende studie op de spoedeisende hulp, dat hormonen het ontstaan van PTSS beïnvloeden. Verrassend genoeg lijkt een bepaald type anticonceptie zelfs een beschermend effect te hebben.

Verder spreekt Petra met Hannah, die sinds haar jeugd PTSS heeft na seksueel misbruik. Het geluid van voorjaarsvogels of een bepaalde geur kan bij Hannah in één klap pijnlijke herinneringen aan het misbruik oproepen.

Neurowetenschapper Karin Roelofs (Radboud Universiteit) volgde jarenlang politieagenten in opleiding en kreeg zo een unieke kans om het brein vóór en na traumatische ervaringen te onderzoeken. Bij agenten die later PTSS ontwikkelden, zag zij iets opvallends: al vóór het trauma was er verhoogde activiteit in een specifieke hersenstructuur.

'Focus', vanaf dinsdag 6 januari wekelijks om 21.20 uur bij de NTR op NPO 2.