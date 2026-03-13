Nieuwe 'MAX Muziekspecial': Emma Kok schittert in het Concertgebouw

MAX zendt op zaterdag 14 maart de 'MAX Muziekspecial: Emma Kok in het Concertgebouw' uit. Het gaat om de registratie van haar eerste soloconcerten, die zij eind oktober 2025 gaf in de Grote Zaal van het Concertgebouw.

In de uitzending laat Emma Kok een gevarieerde selectie van muziek horen: eigen nummers, liedjes met persoonlijke betekenis en nieuwe arrangementen van bekende titels. Ze wordt begeleid door The New Symphonics van Maurice Luttikhuis en het Marthas Choir onder leiding van Rob de Nijs. Ook zijn er gastoptredens van Milan van Waardenburg, April Darby en Emma’s broer, violist Enzo Kok.

Over de optredens in het Concertgebouw zei Emma destijds: 'Het is altijd een van mijn grootste dromen geweest om van de beroemde trap van het magische Concertgebouw te mogen lopen tijdens een eigen concert. Ik kan niet wachten om in een van de mooiste concertzalen ter wereld te mogen staan.' Binnen mum van tijd waren de twee concerten uitverkocht. Dat een artiest twee avonden achter elkaar in het Concertgebouw mag staan is al bijzonder, maar als jongste popzangeres ooit maakt Emma het extra uniek.

De muziekspecial bevat onder meer ‘Tomorrow’ uit Annie, het allereerste nummer waarmee Emma ooit optrad. Verder een speciale versie van ‘Dancing Queen’, haar zelfgeschreven lied 'Scared of Love', een lied voor haar beste vriendin Jade, muziek van Loreen en natuurlijk ‘Voilà’, waarmee Emma doorbrak en wereldwijd optrad met André Rieu.

'MAX Muziekspecial: Emma Kok in het Concertgebouw', zaterdag 14 maart om 16.20 uur bij MAX op NPO 1.