Nieuwe 'First Dates Special' op NPO 3

Foto: © BNNVARA 2020

Jasmine Sendar, Johan Vlemmix, Danilo Kuiters, Maria Tailor en Thomas Brok gaan in deze herfstspecial op zoek naar de perfecte match.

Gastheer Sergio en barman Victor ontvangen hen in het First Dates-restaurant voor een diner met een niet-bekende single. Johan en de Limburgse José delen in ieder geval een hobby: hij verzamelt poppen en zij beschildert ze. Stefan laat weten goede kookkunsten te hebben: slaat de vonk over tussen hem en actrice Jasmine?

Modeontwerpster Maria en Deniz praten al over bruiloften: is dat een voorbode? Thomas is succesvol op het wereldwijde web; wordt hij met Sophie ook succesvol in de liefde? Volkszanger Danilo zet zijn zangkunsten in bij schoonheidsspecialiste Beaudine; wil zij na deze date wel meer van hem horen?

Zoals altijd krijgen de stellen aan het eind van het diner die ene vraag voorgeschoteld: Willen jullie elkaar nog een keer zien?

'First Dates Special', zondag 15 november om 20.20 uur bij BNNVARA op NPO 3.