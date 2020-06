Nieuwe filmklassiekers bij MAX: 'Murder By Death', 'Funny Girl', 'The Way We Were' en 'Yentl'

MAX zendt tal van filmklassiekers uit. 'Murder by Death', 'Funny Girl', 'The Way We Were' en 'Yentl' worden donderdag 4, 11, 18 en 25 juni rond 14.30 uur uitgezonden bij MAX op NPO 2. In drie van deze films schittert wereldster Barbra Streisand.

Omroep MAX-directeur Jan Slagter: 'We krijgen vanuit onze achterban veel verzoeken om filmklassiekers uit te zenden. In deze tijd waarbij vanwege de coronamaatregelen mensen zoveel mogelijk thuis blijven, bieden wij deze films graag aan. Even terug in de tijd en de gedachten verzetten.'

Donderdag 4 juni, 14.50 uur, NPO 2 - 'Murder By Death' (1976)

Een uitnodiging voor een etentje en voor een moord wordt verstuurd naar vijf wereldberoemde detectives. De afzender is Lionel Twain (Truman Capote), een excentrieke miljonair die in een eenzaam, somber landhuis woont samen met een sinistere butler (Alec Guinness). Ze komen allemaal opdraven: James Coco, Peter Falk, Elsa Lanchester, David Niven, Peter Sellers en Maggie Smith. Ze proosten op hun gezondheid, terwijl de sinistere Twain vertelt dat één van hen klokslag twaalf uur vermoord zal worden. De deuren worden vergrendeld, de ramen gesloten en de klok slaat twaalf! 'Murder By Death' is een geslaagde parodie op het detectivegenre, geschreven door Neil Simon en geregisseerd door Robert Moore.

Donderdag 11 juni, 14.00 uur, NPO 2 - 'Funny Girl' (1968)

Fanny droomt van een carrière in het theater. Op een dag krijgt ze de kans om op te treden in Keeney's Music Hall. Haar debuut als showballetmeisje zorgt ervoor dat ze een contract krijgt als comédienne en ze groeit uit tot een grote ster. Eerst een boek, dan een musical en uiteindelijk een film. 'Funny Girl' is het Hollywood-debuut van Barbra Streisand. Onder andere People, Second Hand Rose en Don’t Rain On My Parade zijn te horen in deze film.

Donderdag 18 juni, 14.15 uur, NPO 2 - 'The Way We Were' (1973)

Hubbell en Katie ontmoeten elkaar op de universiteit. Ondanks de grote tegenstellingen voelen ze zich tot elkaar aangetrokken. Ze verliezen elkaar uit het oog, tot ze tijdens de oorlog weer in contact komen met elkaar. 'The Way We Were' is een liefdesverhaal met onder meer Barbra Streisand en Robert Redford. Een op-en-top romantische film met muziek van Marvin Hamlisch. De titelsong was Streisands allereerste wereldhit.

Donderdag 25 juni, 14.15 uur, NPO 2 - 'Yentl' (1983)

Na de dood van haar vader vertrekt Yentl (Barbra Streisand) naar Polen om de Talmud te besturen. Dit is streng tegen de regels van de Torah in, waardoor ze gedwongen is zich als jongen voor te doen. Ze ontmoet medestudent Avigdor waar ze, zonder haar ware identiteit prijs te geven, verliefd op wordt. Avigdor heeft zijn hart verloren aan Hadass, maar hij mag van haar ouders niet met haar trouwen. Om de twee dierbaarste personen in zijn leven samen te brengen stelt Avigdor voor dat Yentl met Hadass trouwt. Hiermee stelt hij Yentl voor het grootste dilemma in haar leven…

Er volgen nog meer filmklassiekers bij MAX op NPO 2. De uitzendgegevens van deze films worden binnenkort bekendgemaakt.