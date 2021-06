Nieuwe editie van Europese natuurdocumentaire 'Terug in het Wild' met Menno Bentveld

Wilde dieren laten terugkeren die we ooit verdreven hadden uit Europa? Het kan! Europa kent vele indrukwekkende dieren. Groot, klein, onder of boven water. Veel van die dieren worden met uitsterven bedreigd of zijn al verdwenen. Met man en macht wordt nu geprobeerd om deze soorten terug te laten keren in het wild. En met succes!

In samenwerking met BNNVARA produceert European Broadcasting Union, samen met negen andere Europese omroepen, voor het tweede jaar op rij een nieuwe natuurdocumentaire met inspirerende verhalen. De presentatie is in handen van Menno Bentveld ('Vroege Vogels').

In 'Terug in het Wild 2' laten o.a. Noorwegen, Schotland, Nederland en Italië zien welke pogingen ondernomen worden om bedreigde soorten te redden. Want ook ernstig bedreigde dieren kunnen een succesvolle comeback maken. Wat zijn de belangrijkste bedreigingen voor bijvoorbeeld de gierzwaluw, de korenwolf of de reuzenhaai? Hoe staan hun leefgebieden er voor? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij blijven bestaan? Het pan-Europese project is een eerbetoon aan het harde werk, de toewijding en de inzet van natuurbeschermers die proberen te voorkomen dat bedreigde Europese diersoorten uitsterven.

Menno: 'Het is geweldig om te zien dat dieren die het door ons toedoen erg zwaar kregen, er nu ook door ons weer bovenop worden geholpen. Soms bijna uitgestorven en nu weer terug in het wild: een hoopvolle gedachte!'

In de nieuwe editie van 'Terug in het Wild' laten we zien dat het mogelijk is de bedreiging van dieren te beperken. Vooral door hun leefgebieden uit te breiden en veilig te stellen. Vorig jaar zagen we al hoe na 150 jaar de bever eindelijk weer rondzwemt in Nederland. En ditmaal staat de gierzwaluw centraal, die succesvol ontsnapt aan een rampzalige afname in populatie. In de steden zijn er veilige nestplekken gerealiseerd voor deze bijzondere trekvogel, die eindelijk weer algemeen voorkomt in het land. Het zijn meestervliegers die langer in de lucht blijven dan enig ander dier. Ze verdragen de steden hier niet alleen, ze floreren er ook nog eens heel goed.

Niet alleen Nederland neemt maatregelen om leefgebieden aangenamer te maken. Zo reist het programma ook langs de Schotse kust, waar er pogingen worden gedaan om de machtige reuzenhaai te zenderen en te volgen om meer te weten te komen over hun verplaatsingen. In Duitsland zoeken natuurbeschermers manieren om de habitat van de inheemse korenwolf, een schuchter knaagdier, te herstellen. En in Barcelona slaan de autoriteiten de handen ineen om de dikkopschildpad te helpen en het hoofd te bieden aan oprukkende bebouwing en menselijke activiteit.

In heel Europa is men bezig om wilde dieren terug te laten keren naar de plekken waar ze ooit leefden.

'Terug in het Wild 2', vrijdag 25 juni om 19.30 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2.