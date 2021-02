Nieuwe afleveringen van 'The Walking Dead' op FOX

In zes nieuwe afleveringen van het tiende seizoen 'The Walking Dead' zien we de overlevenden, die zichzelf proberen te herpakken in de nasleep van de verwoestingen die de Whisperers achterlieten.

De jaren van strijd laten echter hun littekens achter, trauma's uit het verleden komen naar boven en ieders kwetsbaarheid wordt blootgelegd. Terwijl ze de staat van de mensheid en die van hun collectieve gemeenschap in twijfel trekken, is het de vraag of ze de innerlijke kracht vinden om vol te houden en hun vriendschappen en de groep intact te houden?

Nieuwe sterrencast in deze afleveringen zijn o.a. Robert Patrick ('Terminator 2: Judgment Day') als Mays, Hilarie Burton Morgan ('One Tree Hill', 'White Collar') als Lucille en Okea Eme-Akwari ('Greenland', 'Cobra Kai') als Elijah.

Gebaseerd op de stripboekenserie geschreven door Robert Kirkman en uitgegeven door Image Comics, wordt 'The Walking Dead' geproduceerd door AMC Studios en uitvoerend geproduceerd door Chief Content Officer Scott M.Gimple, Showrunner Angela Kang, Kirkman, Gale Anne Hurd, Dave Alpert, Greg Nicotero, Joseph Incaprera en Denise Huth.

Vanaf 1 maart, elke maandag een nieuwe aflevering om 22.00 uur op FOX.

Nieuwe afleveringen van 'A Teacher'

In de nieuwe drama serie 'A Teacher' word je meegenomen in de leugens van de gevaarlijke relatie tussen een lerares en een student van Westerbrook High School. Het begint vrij onschuldig, maar naarmate de emoties de overhand nemen, krijgt liefde een hele andere invulling. Een spannende dramaserie die je niet wilt missen!

Gebaseerd op de film 'A Teacher' van Hannah Fidell volgen we in de dramaserie 'A Teacher' het klassieke verboden liefdesverhaal wat werkelijkheid wordt tussen een lerares en een leerling. De nieuwste lerares van Westerbrook High School, Claire, is mooi, rustig en mysterieus. Claire (Kate Mara) is niet gelukkig in haar huwelijk met haar middelbare schoolliefde Matt Mitchell (Ashley Zukerman), is ver weg van haar broer Nate Wilson (Adam David Thompson) en wanhopig op zoek naar vriendschap.

Zo raakt ze al snel bevriend met collega-leraar Kathryn Sanders (Marielle Scott). Claire's leven verandert als Eric, een charmante senior student in haar Engelse klas, om hulp vraagt bij de voorbereidingen van zijn SAT-test. Eric is populair, extravert, de aanvoerder van het voetbalteam en bijna onafscheidelijk van zijn beste vrienden, Logan Davis (Shane Harper) en Josh Smith (Dylan Schmid). Alles lijkt perfect bij hem, maar Eric is gedwongen om te jongleren tussen de druk van school, het solliciteren naar de universiteit en een parttime baan, terwijl hij helpt met het verzorgen van zijn twee jongere broers zodat zijn moeder Sandy (Rya Ingrid Kihlstedt) de familie kan onderhouden.

Naarmate Claire en Eric meer tijd met elkaar door brengen, worden grenzen overschreden en ontstaat er een subtiel spel van het zorgen voor elkaar. De permanente schade die achterblijft in het spoor van Claire's keuzes wordt voor hen, hun vrienden en familie, onmogelijk om te negeren.

Elke maandag een dubbele aflevering om 21.00 uur op FOX.

Nieuwe serie: 'Transplant'

'Transplant' is een nieuwe ziekenhuis-serie over een arts op de spoedeisende hulp, die zijn geboorteland Syrië ontvluchtte om in Canada aan de slag te gaan. In Canada zal hij talloze obstakels moeten overwinnen om zijn carrière in de wereld van de spoedeisende hulp te kunnen hervatten.

Vanaf 9 maart, elke dinsdag een dubbele aflevering vanaf 21.00 uur op FOX.

Nieuw seizoen '9-1-1'

In seizoen vier van '9-1-1' krijgen we wederom een intense en emotionele kijk in de dynamische wereld van de hulpdiensten. Als de meldkamer een bericht binnen krijgt, komt de brandweer, politie of ambulancedienst in actie.

De Hollywood Reservoir Dam breekt en de 118 moet in actie komen wanneer een modderstroom massale chaos veroorzaakt en een wereldberoemd monument bedreigt.

Ondertussen is Athena vastbesloten om haar fysieke en emotionele verwondingen achter zich te laten en weer actief te worden. Buck onthult een schokkend familiegeheim.

Met ook dit seizoen een sterrencast bestaande uit Angela Bassett, Jennifer Love Hewitt en Peter Krause.

Vanaf 10 maart, elke woensdag om 20.35 uur op FOX.

'9-1-1 Lone Star'

'9-1-1 Lonestar' is de succesvolle spin-off van '9-1-1', met Rob Lowe als Owen in de hoofdrol. In het tweede seizoen verwelkomt de 126 de nieuwe paramedicus-kapitein Tommy Vega (Gina Torres) bij de bemanning. Tommy was aan de top van haar carrière toen ze acht jaar geleden haar uniform ophing om haar tweelingdochters groot te brengen. Wanneer het restaurant van haar man ten onder gaat als gevolg van de verwoesting van de pandemie, heeft ze geen andere keus dan opnieuw aan het werk te gaan om haar gezin te onderhouden. Hoewel het haar hart breekt om afgezonderd te zijn van haar kleine meisjes, zal Tommy de wereld laten zien dat, hoeveel tijd er ook verstreken is, ze nog steeds een baas is als ze dat uniform aantrekt. Bovendien wordt Owen herenigd met zijn ex-vrouw en TK's moeder, Gwyneth (gastspeler Lisa Edelstein), en het voormalige stel herontdekt de vonk die ze ooit deelden. Als Owen ontdekt dat zijn kanker in remissie is, krijgt hij nieuws dat zijn leven voor altijd kan veranderen.

Vanaf 10 maart, elke woensdag om 21.30 uur op FOX.

Wat je ook niet mag missen

TOTO KNVB Beker

Op dinsdag 2 of woensdag 3 maart en op donderdag 4 maart brengt ESPN op FOX de halve finales van de TOTO KNVB bekerwedstrijden. Uiteraard helemaal live, zoals je dat van ESPN gewend bent. We trappen af om 21.00 uur.

Op dinsdag 2 of woensdag 3 maart en op donderdag 4 maart vanaf 20.00 uur.

Nieuw seizoen 'Million Dollar Listing: LA'

Een nieuw seizoen van de populaire realityserie over de stressvolle wereld van onroerend goed in Californië. De serie volgt de hoogte- en dieptepunten van jonge makelaars die miljoenendeals proberen te sluiten met huizenverkopers en kopers. Zo gaan concurrenten Altman en Flagg samenwerken in de hoop een grote advertentie in La Jolla te krijgen en wordt Tracy creatief om een artiestenenclave in Hollywood Hills te verkopen. James en David gaan de wandelpaden van LA op om een historische bungalow aan te prijzen.

Vanaf 4 maart, elke werkdag vanaf 15.30 uur op FOX.

Nieuwe serie: 'Below Deck Sailing Yacht'

Kapitein Glenn Shephard en zijn bemanning zijn vertrokken in een luxe zeiljacht om het kristalheldere blauwe water van de Ionische Zee te verkennen. Het nauw samenwerken op een zeiljacht brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor deze jonge, aantrekkelijke en avontuurlijke zeilers die klaar zijn om hard te werken en het hard te spelen.

Vanaf 9 maart, elke wekdag vanaf 17.00 uur op FOX.