Nieuwe afleveringen van 'Alex Hugo' in september op TV5MONDE

September is traditiegetrouw de maand van het nieuwe televisieseizoen, zo ook op TV5MONDE. Kijkers kunnen genieten van nieuwe afleveringen van de succesvolle misdaadserie 'Alex Hugo', een eerbetoon aan Paris Fashion Week en films die onderscheiden zijn op festivals als La Rochelle en Luchon.

Serie: Alex Hugo (Nederlands ondertiteld)

iedere dinsdag om 21.00 uur (vanaf 10 september)

Een voormalig agent uit Marseille, Alex Hugo, koos ervoor om de stad en het geweld waar hij niet meer tegen kon te verlaten en zich terug te trekken in de bergen. Een perfecte plek voor zijn behoefte aan vrijheid. Hij werkt nu als inspecteur bij een regionaal politiekorps en geniet van de rust. Tenminste, dat denkt hij…

La Semaine De La Mode'

Docu: 'Paris, Capitale de la Mode ! 50 ans de Fashion Week'

(Nederlands ondertiteld)

Woensdag 25 september om 21.00 uur

2024 is het jaar van de vijftigste verjaardag van de Parijse modeweek, een terugblik op een halve eeuw ontwerpers, met de komst van Kenzo en Rykiel in de jaren 1970, de ontluiking van Gaultier, Lacroix, Mugler, Lagerfeld in de jaren 1980 ... En anders dan vroeger kan tegenwoordig kan iedereen de Parijse modeweek meebeleven op de socials.

Bekroonde films

Film: 'L'Enfant De Personne' (Nederlands ondertiteld)

Woensdag 11 september om 18.40 uur

Lyes wordt onverwacht weggehaald bij Émilie, de vrouw die hem als baby heeft opgevangen. Hij wordt geconfronteerd met het geweld in de tehuizen van de sociale dienst, die weigert de band met zijn biologische moeder te verbreken, hoewel zij niet in staat is hem op te voeden. Dan begint de lange strijd tegen het systeem ...

Regie: Akim Ikser (Frankrijk, 2021)

Onderscheiding: Beste Film - Festival de la fiction de La Rochelle

Film: 'Répercussions' (Nederlands ondertiteld)

Woensdag 18 september om 18.40 uur

Het leven van een groep vrienden verandert ingrijpend als een van hen overlijdt bij een verkeersongeluk, na een verjaarsfeest waarop veel gedronken is. Salomé, de weduwe van de overledene, voelt zich gedwongen een aanklacht in te dienen en creëert zo een schokgolf die gevolgen heeft voor hun langdurige vriendschap.

Regie: Virginie Wagon (Frankrijk, 2022)

Onderscheiding: Beste scenario op het Festival de Luchon (2023)