Nieuwe aflevering van 'The Dog House' op NPO 3

In aflevering twee belandt de twee jaar oude dwergkees Bear in het asiel. Hij heeft zijn hele leven in een kooi gezeten bij een fokker. Kan trainer Gemma hem leren weer vertrouwen in mensen te krijgen?

En misschien zelfs de sympathie te winnen van een gezin dat een hondje zoekt ter aanvulling op hun verzameling katten? Het klikt in ieder geval meteen met de zestienjarige Louise, die liever met dieren dan met mensen omgaat.

Bij Paul, vader van twee kinderen, zijn de sporen van zijn laatste ervaring met een hond in huis nog goed zichtbaar. Het heeft zijn gezin heel wat moeite gekost om hem zover te krijgen toch weer de aanschaf van een hond te overwegen. Al het noeste kluswerk waarmee hij zijn droomhuis verfraaide, werd door hun vorige hond steeds stuk gebeten en gekrabd. Eenmaal in de kennismakingskennel blijkt de bulterriër Bailey verzot op Paul. Is dat genoeg om hem te vermurwen... of is het een beetje te veel van het goede?

En de chihuahua-pup Knobby probeert het hart te stelen van Alex en Kier.

'The Dog House', dinsdag 29 september om 22.35 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.