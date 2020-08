Nieuwe aflevering van 'Pretty & Single' met de 25-jarige Isabel

Isabel (25 jaar) is raadslid voor de VVD in Zaltbommel. Op jonge leeftijd is Isabel al heel erg bezig met haar uiterlijk. Als ze op de middelbare school last krijgt van acne, is er maar één oplossing: alles dicht plamuren.

Isabel kan zich geen leven zonder make-up voorstellen. 'Over de top' is haar tweede naam en ze gebruikt een hele waslijst aan producten, waar ze minimaal een uur mee bezig is. Als zij op haar 21ste door overmatig gebruik van de zonnebank te maken krijgt met een agressieve vorm van huidkanker, wordt haar leven volledig opgeschud. Inmiddels weet Isabel dat het leven meer is dan uiterlijk vertoon, maar op date zonder make-up is voor haar nog een stap te ver.

Het programma 'Pretty & Single' draait om zes single vrouwen die er prachtig uit zien, maar nog steeds single zijn. Ze zijn een groot deel van de dag met hun uiterlijk bezig, om er zo goed mogelijk uit te zien en imperfecties of onzekerheden te verbergen. Perfect of niet: ze hebben de ware liefde nog niet gevonden. In Pretty en Single geven deze vrouwen zich letterlijk bloot en gaan op date zonder make-up. De presentatie is in handen van Tatum Dagelet.

'Pretty & Single', dinsdag 1 september bij KRO-NCRV om 21.00 uur op NPO 3.