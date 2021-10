Nieuwe aflevering van 'How To Be Young' in Litouwen

Na de massale demonstraties in buurland Wit-Rusland is de Litouwse grens overspoeld met Wit Russische studenten die Europa's langstzittende dictator Lukashenko ontvluchten.

Sommigen van hen zijn zwaar getraumatiseerd, maar de 19-jarige Sabina werkt non-stop aan het YouTube kanaal van het verzet. In een Litouwse legerbasis ontmoet ze de jonge Petrus, die zich uit angst voor de Russen vrijwillig aanmeldde.

