Nieuwe aflevering van 'Het Beste Van... De Jaren 80' op NPO 3

Verschillende gasten vertellen hun herinneringen aan dit decennium. We zien een van de grootste artiesten aller tijden, Michael Jackson, die in de jaren 80 zijn hoogtijdagen beleefde.

Met zijn dansmoves en kledingstijl was hij onnavolgbaar. Willem Ruis was de belangrijkste quizmaster in de tachtiger jaren. Hij zette met zijn energie de studio op z'n kop. Je ziet de hilarische spellen die hij met zijn kandidaten speelde.

Carry Tefsen presenteerde in die tijd een van de eerste datingshows op de buis. Verder komen belangrijke gebeurtenissen als de val van de Muur en de Elfstedentocht voorbij.

'Het Beste Van... De Jaren 80', woensdag 11 augustus om 20.25 uur op NPO 3.