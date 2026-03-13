Nieuwe aflevering van 'De Arbeidsvitaminen Quiz' op NPO 1

Play pakt dit voorjaar uit met verticale vernieuwing, verfrissende verhalen en veelbelovende vetes
vrijdag 13 maart 2026
'Arbeidsvitaminen' bestaat 80 jaar en dat vieren Soy Kroon en Hans Schiffers met deze muzikale quiz. Ze nemen drie teams mee op een reis van 1946 tot nu. Wie herkent de hits van toen, weet het meest over de Nederlandse geschiedenis en kan op alle muziekvragen een antwoord geven?

De teams in deze aflevering zijn: Freek Bartels & Sven Figee, Suzanne Klemann & Sara Afiba en Thomas van Luyn & Lakshmi. Achter zijn dj-booth deelt Hans Schiffers zijn passie en kennis, bijgestaan door een iconische sidekick uit de Arbeidsvitaminen-geschiedenis; Rick van Velthuysen. Wie wint de felbegeerde Arbeidsvitaminen Quiz Award?


'De Arbeidsvitaminen Quiz', zaterdag 14 maart om 21.40 uur bij AVROTROS op NPO 1.


Mira is een jonge alleenstaande moeder, altijd positief en boordevol energie. Ze heeft een fijne job als thuisverpleegster, hechte vrienden en een goede relatie met haar jongste broer. Maar dan krijgt ze nieuws dat inslaat als een bom. Mira besluit om het contact met haar oudste broer te herstellen in een poging het gezin dat er nooit echt één was te herenigen. En zo trekt deze niet-alledaagse en op zijn zachtst gezegd kleurrijke familie voor een weekend naar de Ardennen. Mira wacht een uitdaging om de familiebanden aan te halen.

'J'aime La Vie', film uit 2023 met oa. Jurgen Delnaet, om 20.45 uur op VRT 1.

NU en STRAKS op tv

  • 10:00
    Radio 2 op VRT 1: ann&daan
    06:00
    Mr. Magoo
  • 09:00
    Winterbeelden
    06:00
    Radio 2: Goeiemorgen morgen
  • 10:09
    Simon Superkonijn
    06:00
    Tik Tak
  • 09:55
    Geen uitzending
    00:00
    Huis Gemaakt
  • 10:00
    Dream Home Australië
    01:00
    Geen uitzending
  • 09:00
    Geen uitzending
    00:45
    The Big Bang Theory
  • 10:00
    Geen uitzending
    00:45
    All New Traffic Cops
  • 08:55
    Geen uitzending
    15:30
    Baywatch
  • 10:00
    Joe
    01:05
    Geen uitzending
  • 09:00
    Geen uitzending
    01:55
    De Tafel van Gert
  • 09:55
    SkyMed
    01:15
    Fire Country
  • 09:50
    Fear Factor USA.
    01:30
    Bar Rescue
  • 10:05
    A Place in the Sun
    01:45
    Botched
  • 09:55
    Monster in the Shadows
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    Herhalingslus
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:03
    Het appartement
    00:00
    Oh What A Night
  • 09:35
    De Eregast
    01:10
    Winterse Kost
  • 09:55
    Murdoch Mysteries
    01:35
    DCI Banks
  • 10:10
    Shipping Wars
    01:35
    First Dates Australia
  • 10:00
    NOS Journaal
    01:00
    Pauw & De Wit
  • 09:50
    Nieuwsuur
    01:00
    Ongehoord Nieuws
  • 10:00
    Maan en ik
    01:20
    Je Zal Het Maar Hebben