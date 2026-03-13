Nieuwe aflevering van 'De Arbeidsvitaminen Quiz' op NPO 1
'Arbeidsvitaminen' bestaat 80 jaar en dat vieren Soy Kroon en Hans Schiffers met deze muzikale quiz. Ze nemen drie teams mee op een reis van 1946 tot nu. Wie herkent de hits van toen, weet het meest over de Nederlandse geschiedenis en kan op alle muziekvragen een antwoord geven?
De teams in deze aflevering zijn: Freek Bartels & Sven Figee, Suzanne Klemann & Sara Afiba en Thomas van Luyn & Lakshmi. Achter zijn dj-booth deelt Hans Schiffers zijn passie en kennis, bijgestaan door een iconische sidekick uit de Arbeidsvitaminen-geschiedenis; Rick van Velthuysen. Wie wint de felbegeerde Arbeidsvitaminen Quiz Award?
'De Arbeidsvitaminen Quiz', zaterdag 14 maart om 21.40 uur bij AVROTROS op NPO 1.
Kijktip van de dag
Mira is een jonge alleenstaande moeder, altijd positief en boordevol energie. Ze heeft een fijne job als thuisverpleegster, hechte vrienden en een goede relatie met haar jongste broer. Maar dan krijgt ze nieuws dat inslaat als een bom. Mira besluit om het contact met haar oudste broer te herstellen in een poging het gezin dat er nooit echt één was te herenigen. En zo trekt deze niet-alledaagse en op zijn zachtst gezegd kleurrijke familie voor een weekend naar de Ardennen. Mira wacht een uitdaging om de familiebanden aan te halen.
'J'aime La Vie', film uit 2023 met oa. Jurgen Delnaet, om 20.45 uur op VRT 1.