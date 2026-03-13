Nieuwe aflevering van 'De Arbeidsvitaminen Quiz' op NPO 1

Foto: AVROTROS - © Nathan Reinds 2026

'Arbeidsvitaminen' bestaat 80 jaar en dat vieren Soy Kroon en Hans Schiffers met deze muzikale quiz. Ze nemen drie teams mee op een reis van 1946 tot nu. Wie herkent de hits van toen, weet het meest over de Nederlandse geschiedenis en kan op alle muziekvragen een antwoord geven?