Nieuwe '2Doc: Het verdriet van Carnaval' bij MAX

Op maandag 28 februari zendt MAX om 20.30 uur op NPO 2 de '2Doc: Het verdriet van Carnaval' uit. Het is een documentaire over het leven, met een lach en een traan.

Zoals zich dat weerspiegelt in carnaval, in het jaar waarin het niet door kon gaan. Daarmee is deze documentaire een ode aan het mooiste volksfeest van het zuiden.

In '2Doc: Het verdriet van Carnaval' gaat filmmaker Frank van Osch op zoek naar de ziel van het bijzondere volksfeest carnaval. Markante en doorgewinterde carnavalsvierders uit Oeteldonk (Den Bosch), Grolle (Groenlo) en Oeles-Riek (Tegelen) maken hun opwachting in de documentaire. De hoofdpersonen vertellen het verhaal van de diepgewortelde ziel van carnaval en over het verdriet, omdat het volksfeest niet doorging afgelopen jaar. De verhalen zijn serieus en vrolijk tegelijk. Persoonlijke herinneringen, heerlijke anekdotes en een scala aan emoties wisselen elkaar af.

In de documentaire komen muziek, film en fotografie samen. Zo zien we prachtige portretten, gemaakt door de prijswinnende fotograaf Jan Banning, en horen we filmische muziek gecomponeerd door Jesse Passenier. Muziek speelt een grote rol in de documentaire.

