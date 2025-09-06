Nieuw seizoen van 'WNL Op Zondag' opent met VVD-leider Dilan Yesilgöz

Rick Nieman is terug met een nieuw seizoen van 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, politiek, brandende kwesties en prominente gasten. Voor achtergrond en verdieping op het nieuws van alledag.

VVD-partijleider Dilan Yesilgöz

Zondagmorgen is partijleider Dilan Yesilgöz van de VVD te gast bij Rick Nieman. Dit weekend is het verkiezingscongres van de VVD, de partij wordt geconfronteerd met tegenvallende peilingen. Hoe gaat de lijsttrekker het tij keren?

Rijksbouwmeester Francesco Veenstra

Wonen is volgens kiezers het belangrijkste thema van deze verkiezingen. Maar waar moeten al die nieuwe huizen worden gebouwd? Een nieuwe stad in het IJsselmeer, een woonwijk op een luchthaven, op boerenland, de natuur of juist binnen de stadsgrenzen? Te gast is Rijksbouwmeester Francesco Veenstra.

Jalal Bouzamour

In de nieuwe tv-serie 'Mocronado’s' van Omroep WNL blikt een groep van vijf Marokkaanse mannen terug op hun werkzame leven en beschouwen ze het leven van nu: als pensionado in een land waar ze eigenlijk alleen ‘te gast’ zouden zijn. Hoe kijken ze naar ons land? Programmamaker Jalal Bouzamour is te gast.

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 7 september om 10.00 uur bij op NPO1.