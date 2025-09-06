Kijkcijfers: woensdag 3 september 2025
Hanne verdwijnt uit 'Familie'
'Komen Eten' voor één keer met de ongezouten commentaar van tante Carine

Nieuw seizoen van 'WNL Op Zondag' opent met VVD-leider Dilan Yesilgöz

zaterdag 6 september 2025

Rick Nieman is terug met een nieuw seizoen van 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, politiek, brandende kwesties en prominente gasten. Voor achtergrond en verdieping op het nieuws van alledag.

VVD-partijleider Dilan Yesilgöz
Zondagmorgen is partijleider Dilan Yesilgöz van de VVD te gast bij Rick Nieman. Dit weekend is het verkiezingscongres van de VVD, de partij wordt geconfronteerd met tegenvallende peilingen. Hoe gaat de lijsttrekker het tij keren?


Rijksbouwmeester Francesco Veenstra
Wonen is volgens kiezers het belangrijkste thema van deze verkiezingen. Maar waar moeten al die nieuwe huizen worden gebouwd? Een nieuwe stad in het IJsselmeer, een woonwijk op een luchthaven, op boerenland, de natuur of juist binnen de stadsgrenzen? Te gast is Rijksbouwmeester Francesco Veenstra.

Jalal Bouzamour
In de nieuwe tv-serie 'Mocronado’s' van Omroep WNL blikt een groep van vijf Marokkaanse mannen terug op hun werkzame leven en beschouwen ze het leven van nu: als pensionado in een land waar ze eigenlijk alleen ‘te gast’ zouden zijn. Hoe kijken ze naar ons land? Programmamaker Jalal Bouzamour is te gast. 

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 7 september om 10.00 uur bij op NPO1.


logo VRT 1 logo

Op zijn achttiende verjaardag erft Benjamin Kurrel de nalatenschap van zijn vermiste vader: een doos vol oude voorwerpen, waaronder een zeer zeldzaam boek. Wanneer hij het antieke boek aan Slien schenkt, het meisje op wie hij stiekem verliefd is, zet hij onbewust een kettingreactie in beweging. Een oude man die zich voorstelt als Zeppos toont grote interesse in het boek, dat ooit aan cartograaf Mercator toebehoorde. Met behulp van de geheime boodschappen in het boek ontsluiert het drietal steeds meer van het mysterie, maar een ongenadige tegenstander probeert hen te stoppen. Hun gevaarlijke zoektocht brengt hen niet alleen dichter bij het geheim van Mercator, maar confronteert Benjamin ook met zijn afkomst.

'Zeppos - Het Mercatorspoor', film uit 2022 met oa. Carry Goossens, om 20.50 uur op VRT 1.

